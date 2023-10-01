برگزاری دومین آیین مهر سینمای ایران در قم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر علی عموزاده ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: از جمله رویکردهای دولت مردمی در عرصه فرهنگ و هنر توجه به ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و استعدادهای نقاط مختلف کشور است که در این راستا از سال گذشته رویداد مهر سینمای ایران طراحی و اجرا شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم گفت: امسال نیز این مراسم با هدف تجلیل از فعالان و پیشکسوتان عرصه سینما و معرفی هنرمندان برجسته در همه حوزه‌های سینما از جمله کارگردانی، بازیگری، فیلمنامه‌نویسی، تدوین، گریم، صدابرداری و صداگذاری، جلوه‌های ویژه بصری، فیلمبرداری و تهیه‌کنندگی در استان قم برگزار می‌شود.

عموزاده بیان داشت: در سال گذشته برگزاری این رویداد در استان قم با استقبال خوب اهالی سینما مواجه شد و مراسم استان قم به گفته مسئولان سازمان سینمایی از اجرای باکیفیتی برخوردار بود.

وی با بیان اینکه سال گذشته آثار فیلمسازان ۴ دهه گذشته در استان قم مورد ارزیابی داوران قرار گرفت افزود: برای سال جاری نیز آثار بازه زمانی یک ساله از ابتدای مهر ماه ۱۴۰۱ تا پایان شهریور ۱۴۰۲ برای ارزیابی در اختیار داوران قرار گرفت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم ابراز داشت: دومین آئین مهر سینمای ایران در قم همزمان با ایام ولادت نبی مکرم اسلام و امام جعفر صادق (ع) عصر روز دوشنبه ۱۰ مهر ماه در تالار فرهنگ و هنر اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم برگزار می‌شود.