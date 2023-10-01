برپایی محفل شعر «حسین ابن علی» در اجلاس بیستم پیرغلامان حسینی

اسماعیل حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری بیستمین اجلاس پیرغلامان حسینی در گیلان، اظهار کرد: اجلاس بین المللی پیرغلامان حسینی اتفاق ارزشمندی برای تقویت فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی گیلان است.

وی از برپایی محفل شعر گیلان «حسین ابن علی» در اجلاس بیستم پیرغلامان حسینی خبر داد و افزود: در راستای برگزاری بیستمین اجلاسیه بین‌المللی پیرغلامان که امسال در استان گیلان برگزار می‌شود، محفل شعر گیلانِ حسین ابن علی با حضور شاعران برجسته آئینی توسط حوزه هنری انقلاب اسلامی استان گیلان برگزار می‌شود.

مسئول واحد آفرینش‌های ادبی حوزه هنری گیلان با اشاره به جزئیات محفل اضافه کرد: در این برنامه علاوه بر شعرخوانی شاعران آئینی استانی و ملی قرار است از استاد جلیل واقع‌طلب تجلیل به عمل آید.

حبیبی ادامه داد: این برنامه روز چهارشنبه ۱۲ مهر ۱۴۰۲، ساعت ۱۶ در سالن اجتماعات دانشگاه آزاد اسلامی واقع در پل طالشان رشت برگزار می‌شود.