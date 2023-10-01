بهگزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، مریم جلالی معاون صنایعدستی و هنرهای سنتی کشور گفت: در راستای قرارداد عاملیت از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه با همکاری صندوق کارآفرینی امید و با هدف حمایت از هنرمندان، تولیدکنندگان، بازرگانان، تشکلها و تعاونیهای صنایعدستی تا کنون بیش از ۵۰ میلیارد ریال تسهیلات برای اجرای طرح تشویق تقاضا پرداخت شده است.
وی افزود: صنایعدستی به عنوان نماد و تبلور فرهنگ غنی ایران شهرت جهانی دارد و تلاش داریم با انعقاد این قرارداد در راستای رونق هرچه بیشتر این صنعت و درآمدزایی بیشتر برای فعالان صنایعدستی تحقق پیدا کند.
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