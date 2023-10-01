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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۲۷

معاون صنایع‌دستی خبر داد:

اعطای ۵۰ میلیارد ریال تسهیلات به فعالان صنایع‌دستی

اعطای ۵۰ میلیارد ریال تسهیلات به فعالان صنایع‌دستی

معاون صنایع‌دستی گفت:در راستای قرارداد عاملیت از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه با هدف حمایت از هنرمندان تاکنون بیش از۵۰ میلیارد ریال تسهیلات برای اجرای طرح تشویق تقاضا پرداخت شد.

به‌گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، مریم جلالی معاون صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کشور گفت: در راستای قرارداد عاملیت از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه با همکاری صندوق کارآفرینی امید و با هدف حمایت از هنرمندان، تولیدکنندگان، بازرگانان، تشکل‌ها و تعاونی‌های صنایع‌دستی تا کنون بیش از ۵۰ میلیارد ریال تسهیلات برای اجرای طرح تشویق تقاضا پرداخت شده است.

وی افزود: صنایع‌دستی به عنوان نماد و تبلور فرهنگ غنی ایران شهرت جهانی دارد و تلاش داریم با انعقاد این قرارداد در راستای رونق هرچه بیشتر این صنعت و درآمدزایی بیشتر برای فعالان صنایع‌دستی تحقق پیدا کند.

کد مطلب 5900150

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