به گزارش خبرنگار مهر، ژوزه مورایس ظهر یکشنبه در نشست خبری پیش از مصاف با الاتحاد عربستان در هفته دوم لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا با اشاره به شرایط مطلوب این تیم برای این مسابقه اظهار داشت: تمرکز بالایی برای این مسابقه داریم و آماده این بازی هستیم.

وی ادامه داد: مسابقات مابین تیم‌های عربستانی و ایران همیشه حساس بوده و حالا حضور آنها در ایران و اصفهان جذابیت ویژه‌ای دارد و می‌توان گفت شرایطی ایجاد شده تا همه بتوانند در کنار یکدیگر از فوتبال لذت ببرند.

سرمربی تیم سپاهان اصفهان بیان کرد: برابر الاتحاد عربستان نماینده ایران هستیم و باید با تمام وجود برای کشور، مقابل حریف صف آرایی کنیم.

وی افزود: با وجود اینکه تیم حریف از ستاره‌های متعددی بهره‌مند است اما ما هم ستاره‌ها و بازیکنان شاخص خود از جمله پیام نیازمند را داریم.

مورایس گفت: بعد از بازی با نیروی هوایی عراق تمرکز خود را برای این دیدار گذاشتیم و با وجود همه مشکلات قصد داریم با شور و علاقه، غیرممکن‌ها را به ممکن تبدیل کنیم.