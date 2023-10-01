تکریم ارباب رجوع لازمه اجرای عدالت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید حسین حسینی بعدازظهر یکشنبه در سفر به شهرستان بانه و بازدید از شعب قضائی این شهر اظهار کرد: در هفته وحدت و سالروز ولادت با سعادت فخر کائنات حضرت محمد مصطفی (ص) قرار داریم و باید رفتار پیامبر اکرم به تمام معنا سرمشق و الگوی ما مسلمانان باشد و پیش فرض ذهنی تمامی کارکنان دستگاه قضائی استان، کمک به مردم و ارباب رجوع باشد.
وی تاکید کرد: در اجرای عدالت دو نکته مهم تکریم ارباب رجوع و رسیدگی دقیق به پروندههای قضائی، بسیار حائز اهمیت است.
رئیس کل دادگستری استان کردستان تاکید کرد: افراد مراجعه کننده به دادگستری بیپناه هستند و ما به عنوان کارگزار در دستگاه قضائی باید با نهایت انصاف و عدالت با مراجعین برخورد کنیم.
حجتالاسلام حسینی اضافه کرد: در دادسرای عمومی و انقلاب، هر پروندهای که بیش از ۶ ماه از ثبت آن در شعبه گذشته و رأی آن صادر نشده و در محاکم نیز هر پروندهای که بیش از یکسال است که رأی آن صادر نشده، مُسن و معوق نامیده میشود و این قبیل از پروندهها در تمامی شعب دادگستری استان مشخص شده که امیدواریم تا پایان سال، میزان این پروندهها در دادگستری استان به حداقل برسد.
رئیس کل دادگستری استان کردستان نرخ ابلاغ الکترونیک را در حوزه قضائی بانه ۹۴.۴ ذکر کرد و افزود: دادگستری شهرستان بانه از لحاظ اتقان آرای قضائی رتبه چهارم را در میان دادگستری شهرستانهای استان دارد.
وی بر برخورد قاطع دستگاه قضائی استان با مرتکبین جرایم خشن و اخلال کنندگان نظم و امنیت در استان تاکید کرد.
رئیس کل دادگستری استان کردستان سپس در زندان بانه حضور یافت و به صورت چهره به چهره با بیش از ۵۰ زندانی ملاقات کرد و به درخواستهای آنان رسیدگی و دستورات لازم را صادر کرد.
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