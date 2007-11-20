30 درصد جمعیت آذربایجان شرقی از اینترنت استفاده می کنند

محمد فرقانی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز اظهار داشت: از کل جمعیت آذربایجان شرقی، تعداد یک میلیون و 155 هزار و 40 نفر از کاربران اینترنت به شمار می آیند.

این مسئول خاطرنشان کرد: در حال حاضر ضریب استفاده از اینترنت در کشور، 1/16 درصد است.

فرقانی یادآور شد: با افزایش 73 سایت دیتا در نیمه نخست امسال، ‌کل سایت های آذربایجان شرقی به 160 واحد رسید .

به گفته وی آذربایجان شرقی از نظر امکانات دیتا و نصب پورت در زمینه اینترنت در رتبه چهارم کشور جای گرفته است.

مدیرعامل شرکت مخابرات آذربایجان شرقی با اشاره به راه اندازی سایت های B.T.S در استان ادامه داد: تعداد 526 دستگاه B.T.S در آذربایجان شرقی موجود است که 81 دستگاه آن در نیمه نخست سال جاری نصب شده است.

فرقانی همچنین با اشاره به برنامه توسعه شبکه فیبر نوری در آذربایجان شرقی عنوان کرد: در حال حاضر بیش از شش هزار و 431 کیلیومتر فیبر نوری در آذربایجان شرقی نصب شده و قرار است بیش از 700 کیلومتر نیز در طول سال 86 به این شبکه افزوده شود.