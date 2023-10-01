واگذاری ۴۰۰ قطعه زمین رایگان به متقاضیان جوانی جمعیت در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر اسماعیلی ظهر یکشنبه در آئین واگذاری ۴۰۰ قطعه زمین در راستای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در زنجان، گفت: در راستای عملیاتی کردن اجرای ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ادارهکل راه و شهرسازی استان زنجان، همزمان با ایام ماه ربیعالاول در قالب آئین پویش پیامبر رحمت (ص) در شهر زنجان ۴۰۰ قطعه زمین رایگان را به متقاضیان این طرح واگذار کرد.
وی با بیان اینکه ۲ هزار و ۳۰۰ خانواده در طرح جوانی جمعیت در سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن ثبت نام کرده بودند، گفت: بعداً از بررسی و پایش صورت گرفته، از این تعداد هزار خانواده در استان واجد شرایط هستند.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، گفت: این اداره کل در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات رئیس جمهور نسبت به حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برنامه ریزی و مدیریت لازم را دارد.
اسماعیلی با بیان اینکه این ۴۰۰ قطعه زمین در غرب شهر زنجان کوی زیتون در دست آماده سازی به متقاضیان است، گفت: این قطعات اراضی در راستای اجرای ماده چهار قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به صورت رایگان به متقاضیان واگذار شد و به افرادی تعلق میگیرد که فرزند سوم آنها از مهرماه ۱۴۰۰ به بعد متولد شده باشد.
وی بیان داشت: همچنین خانوادههایی که واجد شرایط برای ثبتنام در طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت هستند میتوانند به سامانه جامع طرحهای حمایتی مسکن به نشانی saman.mrud.ir مراجعه کرده و ثبت نام کنند.
اسماعیلی بیان داشت: مطابق با آئین نامه ماده ۴ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به خانوادههایی که فرزند سوم به بعدشان، پس از ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۰ (تاریخ تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت) متولد شدهاند در صورت واجد شرایط بودن زمین رایگان تعلق میگیرد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان یاد آور شد: خانوادههایی که دارای فرم «ج» قرمز هستند و سابقه مالکیت داشته باشند برای بار دوم میتوانند از این حمایت قانونی استفاده کنند.
اسماعیلی تاکید کرد: طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت جوانی جمعیت در همه شهرهای استان اجرا خواهد شد و با توجه به وجود مشکل در زمینه تأمین زمین در برخی از شهرهای استان، از ظرفیت روستاهایی که در نزدیکی شهرها هستند برای ساخت مسکن، استفاده خواهد شد.
وی گفت: لیست روستاهایی که امکان احداث واحدهای مسکونی طرح ملی مسکن وجود دارد و در نزدیکی شهرها هستند پالایش و تهیه خواهد شد.
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