به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد امروز (۹ مهرماه) در نشست مشترک رؤسای سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها و مدیران ستادی- استانی امور اراضی کشور اظهار کرد: سازمان جهاد کشاورزی و امور اراضی به دلیل مراقبت و حفاظت از نعمت الهی زمین و طبیعت که از مصادیق رحمت خداوند به بندگان هستند، وظایف خطیری برعهده دارند.

دادستان کل کشور با اشاره به اهمیت حفظ اراضی زراعی و باغ‌ها بیان کرد: ارزش زمین‌های کشاورزی بالاست و حفظ آن‌ها باعث تثبیت خاک شده و از افزایش ریزگردها جلوگیری کرده و موجب حفظ سلامت محیط زیست و کاهش مصرف آب می‌شوند.

پیوسته پیگیر اجرای قانون حدنگار هستیم

وی افزود: دادستانی کل و دادسراهای سراسر کشور به این مساله حساسیت زیادی دارند و پیوسته پیگیر اجرای قانون حدنگار هستیم. مستمرا با دلالان و بنگاه‌های املاک فاقد مجوز برخورد می‌کنیم و دادستان‌ها دفاتر املاک فاقد مجوز را پلمب می‌کنند. همه این موارد در راستای حفظ اراضی، باغات و منابع طبیعی انجام می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد با اشاره به اینکه پیگیر مقررات و قانون توزیع عادلانه آب و تعیین حریم و بستر رودخانه‌ها هستیم، اظهار کرد: پیگیر اجرای احکام لازم‌الاجرای قطعی و قانون هوای پاک هستیم. همچنین بر روند واگذاری اراضی ملی و تکمیل سامانه واگذاری اراضی دولتی نظارت می‌کنیم.

در حوزه حفاظت از اراضی ملی و کشاورزی احساس تکلیف می‌کنیم

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه در حوزه حفاظت از اراضی ملی و کشاورزی احساس تکلیف می‌کنیم، گفت: روند برگزاری شوراهای حفظ حقوق بیت‌المال که دادستان‌ها دبیر آن و رؤسای کل دادگستری‌ها نیز رئیس این شورا هستند را با دقت و جدیت رصد می‌کنیم.

وی با بیان اینکه سال قبل ۱۱ هزار مورد قلع و قمع بنا و مستحدثات در حوزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی زراعی و باغات صورت گرفته است، گفت: تا سال گذشته ۷ هزار حکم قطعی صادر شده بود که زمینه اجرای آن‌ها فراهم نشده است. تا سال ۱۴۰۱ در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی بیش از حدود ۴ هزار فقره پرونده در دادسرا تشکیل شده است. ۱۷ هزار فقره پرونده مستقیماً در دادگاه مطرح شده است.

۷ هزار حکم قطعی لازم‌الاجرا اجرا نشده است

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد با طرح این سوال که چرا باید ۷ هزار حکم قطعی لازم‌الاجرا تاکنون اجرا نشده باشد، افزود: از دلایل عدم اجرای احکام قطعی و لازم‌الاجرا در این زمینه، عدم پیگیری و همکاری واحدهای حقوقی دستگاه‌های اجرایی است، همچنین برخوردهای گزینشی و تبعیض‌آمیز دستگاه‌های ذیربط نیز یکی دیگر از این دلایل است. عدم توجه دستگاه‌های اجرایی به تکالیف‌شان که یا با این موارد، آشنا نیستند و یا بی‌تفاوت هستند نیز یکی از دلایلی است که باعث می‌شود، ساخت و سازهای غیر مجاز و تعدی به اراضی صورت گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی آزاد با بیان اینکه پیگیر آرای قضائی باشید، گفت: هرکجا احساس می‌کنید واحدهای قضائی کم‌کاری می‌کنند و یا خدایی ناخواسته بی‌توجهی می‌کنند، این موارد را به ما گزارش کنید و همچنین از ظرفیت شورای حفظ حقوق بیت‌المال در حوزه مسئولیت‌تان استفاده کنید. ارتباط مستمر با مسئولان قضائی داشته و از کانال دادستان‌ها در استان‌ها و شهرستان‌ها موارد را پیگیری کنید.

موضوع ترک فعل را جدی بگیریم

وی با تاکید بر اینکه موضوع ترک فعل را جدی گرفته و بر نیروهای زیر مجموعه‌تان نظارت کافی کنید، افزود: بر اراضی واگذار شده نظارت کافی کنید و مستمرا رصد و بازرسی کنید که در این زمین‌ها چه اقداماتی صورت می‌گیرد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه تلاش داریم قضات با شرح کار تخصصی سازمان جهاد کشاورزی بیشتر آشنا شوند، گفت: با هماهنگی معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، در صدد هستیم آموزش‌های تخصصی لازم به قضات و کارآموزان قضائی ارائه شود.