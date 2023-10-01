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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۲۵

دادستان همدان:

تصمیم گیری نهایی در پرونده بحران آب همدان با دادسرای تهران است

تصمیم گیری نهایی در پرونده بحران آب همدان با دادسرای تهران است

همدان-دادستان همدان گفت: پرونده قضائی بحران آب همدان پس از انجام تحقیقات لازم، به لحاظ صلاحیت‌های قانونی به دادسرای تهران فرستاده شده و هرگونه تصمیم گیری در این باره با آن دادسرا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن خانجانی موقر در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: توجه به دو محور کمربند شرقی و غربی همدان ضرورتی انکار ناپذیر است، با این وجود به دلایل مختلف از جمله انحراف پیمانکار و عدم جذب اعتبار لازم، کمربند شرقی چند سالی می‌شود بلاتکلیف مانده است.

وی افزود: کمربند غربی همدان هم با وضعیت موجود تنها به شرط یک طرفه بودن امکان بهره برداری دارد وگرنه به یک قتلگاه تبدیل می‌شود، اما اگر تکمیل شود به صورت بزرگراه از آن استفاده خواهد شد.

این مقام مسئول قضائی همچنین با گله مندی مجدد از عملکرد جهاد کشاورزی در برخورد با تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیر مجاز گفت: از آنجا که اراضی کشاورزی و باغی استان گستره بالایی دارد، باید نحوه گشت زنی‌های جهاد کشاورزی تغییر یابد و در این زمینه می‌توانند از پهبادهای شرکت‌های دانش بنیان که ابراز تمایل به همکاری کرده‌اند.

کد مطلب 5900205

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