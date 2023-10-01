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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۳۹

مسئول واحد فراهم آوری اعضای بیمارستان امام رضا(ع):

اهدای عضو در تبریز به ۲ نفر زندگی بخشید

اهدای عضو در تبریز به ۲ نفر زندگی بخشید

تبریز-مسئول واحد فراهم آوری اعضای بیمارستان امام رضا(ع) تبریز گفت:جوان ۳۱ ساله اهل روستای دوزال جلفا با رضایت خانواده اش و اهدای عضو،نجات بخش جان ۲ بیمار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شریفی روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: مرحوم صابر هاشمی دوزال، جوان ۳۱ ساله اهل روستای دوزال جلفا که پنجم مهر سال جاری بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بود با رضایت خانواده اش و اهدای عضو، نجات بخش جان ۲ بیمار شد.

وی ادامه داد: عضو کبد اهدا شده این مرحوم در بیمارستان امام رضا (ع) تبریز به یک خانم اهل سراب پیوند زده شد و قلب اهدا شده نیز جهت پیوند به مرکز شهید مدنی تبریز ارسال شد.

وی خاطرنشان کرد: این مرکز تا کنون بیش از ۱۰۰ پیوند کبد را با موفقیت انجام داده است و این پیوند بیست و ششمین پیوند کبد در سال جاری بوده و همچنین پانزدهمین اهدای عضو در سال ۱۴۰۲ در این مرکز است.

کد مطلب 5900209

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