اهدای عضو در تبریز به ۲ نفر زندگی بخشید

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شریفی روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: مرحوم صابر هاشمی دوزال، جوان ۳۱ ساله اهل روستای دوزال جلفا که پنجم مهر سال جاری بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی شده بود با رضایت خانواده اش و اهدای عضو، نجات بخش جان ۲ بیمار شد.

وی ادامه داد: عضو کبد اهدا شده این مرحوم در بیمارستان امام رضا (ع) تبریز به یک خانم اهل سراب پیوند زده شد و قلب اهدا شده نیز جهت پیوند به مرکز شهید مدنی تبریز ارسال شد.

وی خاطرنشان کرد: این مرکز تا کنون بیش از ۱۰۰ پیوند کبد را با موفقیت انجام داده است و این پیوند بیست و ششمین پیوند کبد در سال جاری بوده و همچنین پانزدهمین اهدای عضو در سال ۱۴۰۲ در این مرکز است.