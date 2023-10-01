به گزارش خبرنگار مهر، عطا حسن‌پور امروز یکشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته شاهد رشد ۸۰ درصدی احداث اقامتگاه‌های بوم‌گردی در راستای توسعه صنعت گردشگری و زیرساخت‌های آن در استان بوده‌ایم.

وی عنوان کرد: تا سال گذشته فقط ۹ اقامتگاه بوم‌گردی در لرستان فعالیت داشت که خوشبختانه با پیگیری‌های صورت‌گرفته طی یک سال گذشته به ۱۶ اقامتگاه افزایش‌یافته که نشان‌دهنده رشد ۸۰ درصدی در این زمینه است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی لرستان با اشاره به اینکه درخواست‌های زیادی برای ایجاد اقامتگاه بوم‌گردی در سطح استان داریم، افزود: البته در این زمینه مشکلاتی مانند تغییر کاربری در امور اراضی، قرارگرفتن در مسیر راه‌ها، رودخانه‌ها و… وجود دارد که لازم است در کارگروه امور زیربنایی مورد بررسی و حل شوند.

حسن‌پور، اضافه کرد: با وجود هتل‌ها، متل‌ها و غذاخوری‌های چند ستاره و بزرگی در سراسر جهان و کشور گردشگر خارجی، طبیعت‌گرد و… به دنبال هتل و اقامتگاه‌های مدرن نیست؛ بلکه علاقه‌مند به آداب‌ورسوم، سنت‌ها است و وجود اقامتگاه‌های بوم‌گردی باتوجه‌به شرایط و موقعیت آنها، مطلوب و دلخواه گردشگران است.