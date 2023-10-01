اجرای رزمایش سراسری «رهروان شهدا» در مازندران

سردار سیاوش مسلمی فرمانده سپاه کربلا در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه اجرای رزمایش رهروان شهدا در استان یکی از اهداف رزمایش و دیدار با خانواده شهیدان را این دانست که بدانیم شهدا چه عظمت و عزتی را برای انقلاب و کشور خلق کردند و افزود: باید قدردان عزت و امنیتی که برای ما ایجاد کردند، باشیم.

وی گفت: تاکنون چهار مرحله رزمایش رهروان شهدا در استان اجرا شد و در اولین مرحله دیدار با خانواده‌های شهدا، دومین مرحله دیدار با جانبازان بالای ۵۰ و ۷۰ درصد به تعداد هزار و ۷۷۷ نفر از جانبازان دیدار شد.

وی ادامه داد: در مرحله سوم با آزادگان و خانواده‌های آنان و در مرحله چهارم نیز با خانواده چهار هزار و ۵۰۰ شهید والامقام دیدار شد.

در این رزمایش آیت الله لائینی نماینده ولی فقیه در استان مازندران، حسینی پور استاندار مازندران، سردار مسلمی فرمانده سپاه کربلا، سردار مفخمی فرمانده انتظامی مازندران در قالب یکی از تیم‌های سرکشی این رزمایش با جمعی از خانواده‌های معظم شهدای مرکز استان، شهیدان حسین علی آهنگر دارابی، سردار شهید غلامعلی مرادیان، شهید صادق تقوی و شهید عظیم باقری دیدار و از صبر و مجاهدت‌های آنان تکریم و قدردانی به عمل آوردند.

گفتنی است در قالب چهارمین مرحله از رزمایش رهروان شهدا که به همت و ابتکار سپاه کربلا برنامه ریزی و با مشارکت استانداری، فراجا و بنیاد شهید برگزار شده از ۴۵۰۰ خانواده‌ی معظم شهدای سراسر استان در قالب ۸۷۸ تیم سرکشی قدردانی به عمل آمد.