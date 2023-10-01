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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۵:۴۰

رئیس‌کل دادگستری آذربایجان غربی:

۷متهم میاندوآبی به تهیه البسه برای خانواده زندانیان محکوم شدند

۷متهم میاندوآبی به تهیه البسه برای خانواده زندانیان محکوم شدند

ارومیه - رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: دادگاه کیفری ۲ میاندوآب هفت متهم را به مجازات جایگزین حبس شامل تهیه البسه برای دانش آموزان خانواده زندانیان بی‌بضاعت محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر عتباتی در این خصوص اظهار کرد: دادگاه کیفری ۲ شهرستان میاندوآب حکم مجازات جایگزین حبس و تهیه البسه مورد نیاز دانش آموزان خانواده زندانیان بی بضاعت حوزه قضایی میاندوآب به ارزش ۷۷۰ میلیون ریال صادر کرد.

وی اضافه کرد: در ادامه روند صدور مجازات‌های جایگزین حبس در استان، رییس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ میاندوآب، با احراز شرایط قانونی، متهمان هفت پرونده را به جای حبس به مجازات‌های جایگزین محکوم کرد.

رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی گفت: در این احکام تاکید شده است که دادیار اجرای احکام کیفری با همکاری انجمن حمایت از زندانیان میاندوآب با تهیه لیست، اقلام مورد نیاز را به متهمان اعلام و پس از تهیه این اقلام به ترتیب اولویت بین جامعه هدف توزیع شود.

وی افزود: دستگاه قضایی استان در کنار برخوردهای قاطع قضایی، رویکرد کاهش جمعیت کیفری با استفاده از مجازات جایگزین حبس در جرائم سبک و کم اهمیت را با هدف ارائه خدمات عام المنفعه در دستور کار دارد چرا که جنبه اصلاحی این نوع احکام به مراتب بیشتر از مجازات حبس است.

کد مطلب 5900240

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