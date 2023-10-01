منا بن قمرا از کشور تونس در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از برگزاری رویداد بین المللی جشنواره خورشید بسیار خرسند و سپاسگزار هستم، در این جشنواره معنای بیت بنی آدم اعضای یک دیگرند کاملاً مشهود است زیرا که از آمریکا، آفریقا و دیگر نقاط جهان خانم‌های فعال را گرد هم جمع کرده‌اند.

خبرنگار اهل تونس افزود: این دومین بار است که به ایران سفر می‌کنم، نسبت به بار گذشته تا کنون کاملاً پیشرفت‌ها در ایران قابل مشاهده است.

وی ادامه داد: در ایران بانوانی را می‌بینی که چه در خانه و چه در محیط بیرون فعالیت می‌کنند و از برابری‌های مساوی با آقایان برخوردار هستند.

خبرنگار اهل تونس بیان کرد: اولین بار در سال ۱۴۰۰ به ایران آمدم، از آن موقع تا کنون پیشرفت‌ها کاملاً قابل مشاهده هست و خوشحالم که با خانم‌های ایرانی در زمینه‌های مختلف ارتباط داریم.