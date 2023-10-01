۱۵ میلیون تن کالای غیرنفتی از گمرکات استان بوشهر صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی سلیمانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۲ حدود ۱۵ میلیون و ۹۳ هزار تن کالا به ارزش بالغ بر پنج میلیارد و ۶۷۷ میلیون دلار از گمرکات استان صادر شده است.

وی افزود: عمده کالاهای صادراتی از گمرکات استان شامل محصولات پتروشیمی، سیمان و کلینکر، انواع ماهی و میگو، سنگ گچ و گچ بنایی، سبزیجات و صیفی جات تازه بوده است که عمدتاً به کشورهای چین، امارات متحده عربی، هند، ترکیه، پاکستان، سریلانکا، ویتنام، تانزانیا، موزامبیک و قطر صادر شده است.

ناظر گمرکات استان و مدیرکل گمرک بوشهر با بیان اینکه بیشترین حجم صادرات استان بوشهر مربوط به محصولات پتروشیمی بوده است، اظهار داشت: طی مدت یاد شده ۱۴ میلیون و ۱۷۴ هزار تن انواع محصولات پتروشیمی به ارزش بالغ پنج میلیارد و ۵۶۶ میلیون دلار از گمرکات استان بوشهر به ویژه گمرک منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به خارج از کشور صادر شده است.

بیشترین واردات از امارات و چین

سلیمانی به حجم واردات صورت گرفته از گمرکات استان بوشهر طی مدت یاد شده اشاره کرد و گفت: طی این مدت بالغ بر ۳۱۳ هزار تن کالا به ارزش حدود یک میلیارد و ۶۴ میلیون دلار از گمرکات استان بوشهر به کشور وارد شده است.

وی افزود: عمده کالاهای وارداتی از گمرکات استان شامل ماژول نمایشگر، انواع پارچه، قطعات و لوازم یدکی موتورسیکلت و دوچرخه، قطعات و لوازم یدکی خودروی سواری، انواع بلبرینگ و رولبرینگ، انواع بلندگو، انواع لاستیک، موز و جرثقیل مستعمل بوده است.

ناظر گمرکات استان بوشهر یادآور شد: بیشترین حجم کالاهای وارداتی به گمرکات استان مربوط به کشورهای امارات متحده عربی، چین، روسیه، فیلیپین، هند، جمهوری کره، ژاپن، ترکیه و هنگ کنگ است.