مانور امداد و نجات حوادث ترافیکی در دالاهو برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر یکشنبه با هدف اجرای آمادگی نیروهای عملیاتی و هماهنگی دستگاههای امدادرسان شهرستان دالاهو در هنگام وقوع حوادث و ارزیابی و بهبود فرایندهای امداد و نجات مانور امداد و نجات ساعت صفر در شهرستان دالاهو برگزار شد.
علی احمد رزاقی رئیس هلال احمر دالاهو در حاشیه این مانور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مانور با سناریوی تصادف ۲ دستگاه خودروی سواری با ۲ مصدوم در مسیر کمربندی کرندغرب به سرپل ذهاب به اجرا درآمد.
وی با اشاره به همراهی سایر دستگاههای امدادی و خدمات رسان جادهای در این مانور، افزود: مانور فوق با مشارکت هلال احمر، اورژانس، راهداری و حملونقل جادهای، آتش نشانی و پلیس راه انجام گرفت.
رئیس هلال احمر دالاهو تصریح کرد: محور دالاهو از محورهای با تردد بالا و آمار بالای تصادفات جادهای است که این مانور از ضروریات ارزیابی آمادگی نیروهای امدادی است.
وی ادامه داد: اجرای این سناریو با حضور اعضای دستگاههای امدادی که در امدادرسانی و پاسخگویی به حوادث ترافیکی و حمل و نقل مشارکت دارند، برگزار شد.
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