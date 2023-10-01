تشدید بارش ها در شمال کشور/ هشدار به مسافران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، با اینکه در سال جاری شاهد بارش‌های خوبی خواهیم بود، افزود: در دو روز آینده در آذربایجان شرقی و منطقه ارسباران، اهر و خودآفرین شاهد بارش‌های زیادی خواهیم بود.

وی ادامه داد: با توجه به تعطیلی پیش رو ما با سفرهای متعددی به شمال کشور رو به رو خواهیم بود که در این باره هشدار داده شده است. انتظار می‌رود که در بازه زمانی سه شنبه تا پنجشنبه با بارش‌های شدیدی مواجه خواهیم بود.

اصغری اظهار داشت: در دامنه‌های زاگرس و البرز و استان چهارمحال بختیاری نیز با کاهش دما مواجه هستیم که ممکن است باعث سرمازدگی برخی محصولات کشاورزی شود. لذا بهتر است افراد ساکن در کردستان و چهارمحال بختیاری به جمع‌آوری محصولات بپردازند تا از آسیب و خسارت‌های احتمالی جلوگیری شود.

وی افزود: در جنوب کشور شاهد افزایش ارتفاع موج دریا در تنگه هرمز و خلیج فارس خواهیم بود. لذا توصیه می‌شود که در این باره احتیاط‌های لازم صورت بگیرد. همچنین انتظار می‌رود که شاهد وزش باد و گرد و خاک در کردستان، مریوان و بانه و خوزستان و ایلام باشیم. لذا به ساکنین این مناطق در این زمان توصیه می‌شود که از ماسک استفاده کنند.

اصغری اظهار کرد: هم میهنان دقت کنند که در اصفهان، میزان سرعت باد نسبتاً قابل توجه است که بیشترین سرعت را در شمال شرقی این استان شاهد هستیم. همچنین اهالی قم انتظار کاهش کیفیت هوا را داشته باشند و از ماسک استفاده کنند. همچنین ذرات گرد و خاک وارد شده از عراق به کرمانشاه نیز خواهد رسید.

وی در آخر گفت: در مناطق کوهستانی و ارتفاعات، کاهش دما را خواهیم داشت. در واقع ما در سطح کلان‌شهرها کاهش دما را نخواهیم داشت. حتی در شرق کشور در مناطقی مانند خراسان جنوبی نیز کاهش دما را شاهد خواهیم بود.