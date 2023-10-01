به گزارش خبرگزاری مهر، علی دهقانی افزود: این افراد با ادعاهای واهی و از طریق اخاذی، افشای اسناد محرمانه، دخالت در امر وکالت، جعل عنوان و دادنامه، نشر اکاذیب و …، اقدام به دریافت وجوهی از اصحاب پرونده می‌کردند که ضمن تشکیل پرونده برای این افراد سودجو و انجام تحقیقات اولیه، متهمان بازداشت و پرونده آنها با صدور قرار مناسب در حال انجام تحقیقات تکمیلی است.

وی با تأکید بر اینکه پیگیری و رسیدگی به پرونده‌های حقوقی صرفاً از سوی مراجع قضائی و شعب و مدیران قضائی از مسیر قانونی انجام شود، گفت: به شهروندان توصیه می‌شود در صورت ادعای اعمال نفوذ در دستگاه قضائی از سوی افراد، مراتب را به اطلاع حفاظت اطلاعات دادگستری برسانند.

دهقانی با بیان اینکه اینکه هیچ خط قرمزی در مسیر مبارزه با مظاهر فساد در درون و پیرامون دستگاه قضائی وجود ندارد، بیان کرد: با افرادی که با اعمال متقلبانه و سو استفاده از عناوین جعلی به اعتماد عمومی مردم نسبت به دستگاه قضائی آسیب می‌زنند، قاطعانه برخورد خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه نگاه ما در زمینه ارتقای سلامت دستگاه معطوف بر پیشگیری است، اظهار کرد: دفاتر و رابطان حفاظت و اطلاعات در حوزه‌های قضائی استان مستقر هستند و شهروندان در صورت مشاهده این موارد می‌توانند به مراکز مستقر اطلاع دهند تا موضوع مورد پیگیری قرار گیرد.