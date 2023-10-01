به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین شریعتی نژاد با اشاره به فرارسیدن سالروز ولادت حضرت محمد مصطفی (ص) ششمین اختر تابناک ولایت امام جعفر صادق (ع) در ۱۷ ربیع الاول ۱۴۴۵ اظهار کرد: در راستای بهره‌مندی زائران و مجاوران از فیوضات ایام شادی و شادمانی اهل بیت (ع)، ویژه برنامه‌های جشن و سرور در شب، روز و شام ولادت این امام همام به همت این معاونت با حضور سخنرانان برجسته و مداحین اهل بیت (ع) در رواق امام خمینی (ره) تدارک دیده شده است.

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی با بیان اینکه مراسم جشن شب میلاد نبی مکرم اسلام (ص) و امام صادق (ع) دوشنبه ۱۰ مهر ماه ساعت ۱۸ با قرائت زیارت امین الله با نوای سعید قانع از مداحان حرم مطهر رضوی آغاز می‌شود، گفت: پس از اجرای گروه سرود گلدسته‌های حرم، زائران و مجاوران از شعرخوانی آئینی حجت الاسلام و المسلمین سید حسین سیدی و علیرضا خاکساری بهره‌مند می‌شوند.

وی افزود: سخنان حجت الاسلام و المسلمین محمدباقر حیدری کاشانی و مولودی خوانی آقایان ابراهیم قانع، سید امیر احمدنیا و رسول میثمی پایان بخش این مراسم نورانی خواهد بود.

شریعتی نژاد ادامه داد: ویژه برنامه جشن روز میلاد پیامبر و امام جعفر صادق (ع) سه شنبه ۱۱ مهر ماه بعد از اقامه نماز ظهر و عصر ساعت ۱۲ با قرائت زیارت امین الله با نوای علی کارگر از مداحان اهل بیت (ع) شروع و با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین محمد حسن رجایی خراسانی خاتمه می‌یابد.

معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی اضافه کرد: مراسم جشن شام میلاد محمد امین (ص) و جعفر بن محمد (ع) سه شنبه ۱۱ مهر ماه از ساعت ۱۸ با قرائت زیارت نورانی امین الله آغاز می‌شود، افزود: اجرای گروه سرود گلدسته‌های حرم و شعرخوانی حجت الاسلام سید روح الله موید بخش جذاب این مراسم نورانی است که زائران و مجاوران از برکات آن مستفیض خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: این محفل نورانی با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین محمدباقر حیدری کاشانی ادامه می‌یابد و با قرائت دعای توسل توسط حجت الاسلام و المسلمین سید محمود صفاتی و مولودی خوانی عباس واعظی و مهدی پاینده فر خاتمه خواهد یافت.