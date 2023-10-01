لزوم وقف در حوزه های درمان، امنیت، آموزش و ترویج قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلالی ظهر یکشنبه در نشست خبری از فعالیت هشت هزار موقوفه در استان کرمان در حوزه‌های خیریه خبر داد و گفت: در مجموع حدود ۸۰۰ نیت وقف برای موقوفات تعریف شده است.

وی گفت: با وجود واقفان زیاد در استان کرمان، در بعضی از حوزه‌ها از جمله درمان، امنیت، آموزش و پژوهش و ترویج مباحث قرآن نیاز است تا واقفان جدید ورود داشته باشند چراکه اغلب فعالیت موقوفات فعلی در حوزه‌های خیریه، امور درمانی، امور اجتماعی، مذهبی و عزاداری برای امام حسین علیه السلام است.

مدیر کل اوقاف استان از بهره گیری مناسب از ظرفیت داوطلبان و علاقه مندان به سرمایه گذاری در مراکز تاریخی، برای مرمت و بازسازی بناهای تاریخی استان و درآمدزایی از آنها خبرداد و گفت: دراین راستا حدود ۳۰ بنای تاریخی و میراثی همانند حمام ابراهیم خان به میراث فرهنگی معرفی شده تا آنها را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.