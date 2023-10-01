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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۲۱

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان مطرح کرد؛

لزوم وقف در حوزه های درمان، امنیت، آموزش و ترویج قرآن

لزوم وقف در حوزه های درمان، امنیت، آموزش و ترویج قرآن

کرمان- مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان کرمان گفت: در بعضی از حوزه‌ها از جمله درمان، امنیت، آموزش و پژوهش و ترویج مباحث قرآن نیاز است واقفان جدید ورود داشته باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلالی ظهر یکشنبه در نشست خبری از فعالیت هشت هزار موقوفه در استان کرمان در حوزه‌های خیریه خبر داد و گفت: در مجموع حدود ۸۰۰ نیت وقف برای موقوفات تعریف شده است.

وی گفت: با وجود واقفان زیاد در استان کرمان، در بعضی از حوزه‌ها از جمله درمان، امنیت، آموزش و پژوهش و ترویج مباحث قرآن نیاز است تا واقفان جدید ورود داشته باشند چراکه اغلب فعالیت موقوفات فعلی در حوزه‌های خیریه، امور درمانی، امور اجتماعی، مذهبی و عزاداری برای امام حسین علیه السلام است.

مدیر کل اوقاف استان از بهره گیری مناسب از ظرفیت داوطلبان و علاقه مندان به سرمایه گذاری در مراکز تاریخی، برای مرمت و بازسازی بناهای تاریخی استان و درآمدزایی از آنها خبرداد و گفت: دراین راستا حدود ۳۰ بنای تاریخی و میراثی همانند حمام ابراهیم خان به میراث فرهنگی معرفی شده تا آنها را در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.

کد مطلب 5900327

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