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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۰۱

بهره‌برداری آزمایشی از نخستین اتوبوس برقی در کرج

بهره‌برداری آزمایشی از نخستین اتوبوس برقی در کرج

کرج- نخستین اتوبوس برقی کرج از امروز و به مدت یک ماه در محدوده پایانه حصارک تا ایستگاه شهید سلطانی کرج فعالیت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر حمل و نقل سازمان حمل و نقل شهرداری کرج گفت: شهرداری کرج برای نخستین بار در کشور موفق به تهیه این اتوبوس‌ها با استانداردهای ۸۵ گانه شده است.

غلامرضا حیدری افزود: این اتوبوس‌ها که دارای باتری‌های ۳۵۰ کیلوواتی است به مدت دو و نیم ساعت شارژ شده با یک شارژ اولیه می‌توانند ۲۵۰ کیلومتر را با کولر روشن سیر کنند.

وی ادامه داد: این اتوبوس‌های برقی ۴۷۰ اسب بخار قدرت دارند و نسبت به اتوبوس‌های دیزلی که ۳۰۰ اسب بخار قدرت دارند از امکانات رفاهی بهتری نیز برخوردارند و می‌توانند در هر دوره ۷۰ مسافر را جابه جا کنند.

کد مطلب 5900333

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