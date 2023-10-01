به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر حمل و نقل سازمان حمل و نقل شهرداری کرج گفت: شهرداری کرج برای نخستین بار در کشور موفق به تهیه این اتوبوسها با استانداردهای ۸۵ گانه شده است.
غلامرضا حیدری افزود: این اتوبوسها که دارای باتریهای ۳۵۰ کیلوواتی است به مدت دو و نیم ساعت شارژ شده با یک شارژ اولیه میتوانند ۲۵۰ کیلومتر را با کولر روشن سیر کنند.
وی ادامه داد: این اتوبوسهای برقی ۴۷۰ اسب بخار قدرت دارند و نسبت به اتوبوسهای دیزلی که ۳۰۰ اسب بخار قدرت دارند از امکانات رفاهی بهتری نیز برخوردارند و میتوانند در هر دوره ۷۰ مسافر را جابه جا کنند.
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