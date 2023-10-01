وجود رهبری حکیمانه علت عبور کشور از چالشها است

به گزارش خبرنگار مهر، قدیر نظامی در همایش ملی علمی دومین کنگره ۸۰۰۰ هزار شهید بیان کرد: بررسی علمی دفاع مقدس و هشت هزار شهید کار مبتکرانه، نو و بسیار ارزشمند کنگره ملی شهدا در همدان است چرا که نگاه علمی به جامعه شهدا و دفاع مقدس مغفول مانده است.

وی افزود: تاکنون بیشترین نگاه به دفاع مقدس از بعد نظامی بوده و یافته علمی ما درباره دفاع مقدس کافی نیست و شمار کتاب و پژوهش‌های صورت گرفته به نسبت عظمت این پدیده، ناقص است.

دبیر کمیسیون امنیتی، سیاسی و دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: دفاع مقدس را می‌توان از زوایای مختلف مانند نگاه علمی، تاریخی، جامعه شناسانه، روانشناسانه و نگاه عرصه علم و فن آوری مورد بحث و بررسی قرار داد و همانگونه که رهبر انقلاب اسلامی فرمودند دفاع مقدس یک گنجینه ناتمام شدنی است که سال‌ها باید ازآن بهره گرفت.

نظامی یادآور شد: مطالبه تطبیقی هشت سال دفاع مقدس با چهار جنگ ۲۰۰ سال گذشته باید صورت بگیرد در مجموع این جنگ‌ها از منظر نظامی، تاکتیکی و استراتژیکی باید بررسی شوند در ۲۰۰ سال گذشته ۵ جنگ علیه ایران تحمیل شده است.

دبیر کمیسیون امنیتی، سیاسی و دفاعی مجمع تشخیص مصلحت مطرح کرد: چرا جنگ اتفاق افتاد، در ایران چه اتفاقاتی از لحاظ اقتصادی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی رخ داد و پیامدهای این جنگ‌ها در ایران چه بود اگر پیامدهای از منظر علمی با روش تطبیقی مورد بررسی قرار دهیم تا جایگاه جنگ پنجم یعنی دفاع مقدس مشخص می‌شود.

این مقام مسؤول گفت: چرا باید در ۴ جنگ گذشته سرزمین‌های گسترده‌ای از ما جدا شود و یک طرفه تهاجم وسیعی کشور ما را در برگیرد و دولت ما در آن زمان آن را بپذیرند، در ۴ جنگ بیش از ۱۲ میلیون ایرانی کشته شده است، گرسنگی، بیماری و قحطی بر مردم وجود داشت انگلستان می‌خواست از نفت ایران سو استفاده کند.

دبیر کمیسیون امنیتی، سیاسی و دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: شهید همدانی یک افتخار بزرگ برای ایران است، تیپ ۳ انصارالحسین و شهید نوژه از شهدای گرانقدر ما هستند، جایگاه شهدای همدان این است که در جغرافیای گسترده دفاع و امنیت کشور ما در محیط ملی و بین المللی حضور بسیار تعیین کننده‌ای داشته‌ایم.

نظامی افزود: تعظیم ۸۰۰۰ هزار شهید تعظیم یک حرکت تاریخی بزرگ در عرصه دفاع مقدس و نظام مقدس اسلامی بوده است.

وی متذکر شد: باید به شهدا احترام بگذاریم چون شهدا فرهنگ مقاومت، بصیرت، حرکت عاقلانه و خردمندانه، فرهنگ مبارزه و عبور از بحران را به ما یاد دادند و نیاز داریم از آبشخور این فرهنگ شهادت استفاده کنیم.

نظامی تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های انسان شناختی ملت بزرگ و ولایی ایران این است که با افزایش فشار دشمن و تحریم‌ها، انسجام ملی این ملت تقویت می‌شود در نتیجه تحریم‌های دشمن به ضرر خودشان است.

دبیر کمیسیون امنیتی، سیاسی و دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه بابیان اینکه سطح پزشکی در ایران اگر بالاتر نباشد کمتر نیست، نقطه عزیمت رشد و توسعه علم پزشکی ایران دفاع مقدس است، دفاع مقدس نقطه پرش و جهش در عرصه علوم مختلف است خاطرنشان کرد: در عرصه فن آوری های راهبردی جز پیشرفته‌ترین کشورها هستیم و دلیل این امر به دلیل عزیمت نقطه دفاع مقدس است.

وی یادآور شد: ملت ایران تحریم پذیر نیستند یعنی به هر میزان فشار دشمن به این ملت و کشور افزایش یابد انسجام آنها برای رویارویی با دشمن افزایش می‌یابد بنابراین طبق تجربیات این فشارها و تحریم‌ها به ضرر دشمن است.

دبیر کمیسیون امنیتی، سیاسی و دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: ایران دارای سابقه تمدنی چند هزار ساله است در حالی که برخی از کشورها کمتر از ۲۰۰ سال از تشکیل آنها می‌گذرد.

نظامی ادامه داد: همچنین این کشور دارای ژئوپولتیک منحصر به فرد در عرصه جغرافیای سیاسی است و این ویژگی شاخص به تولید قدرت برای کشورمان کمک می‌کند در حالی که دوران ستم شاهی از این ویژگی دیگر کشورها استفاده کرده و ایران پلی برای پیروزی آنها شده بود.

وی گفت: انقلاب اسلامی به ویژه دفاع مقدس به ملت ایران قدرت و اعتماد به نفس داد و این ملت بدون توجه به محدودیت‌ها از تمامی موانع موجود بر سر راه عبور می‌کنند.

دبیر کمیسیون امنیتی، سیاسی و دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطر نشان کرد: ۱۲۰ توطئه بزرگ علیه این ملت از ابتدای شکل گیری انقلاب تاکنون طرح ریزی شده که هر یک از آنها می‌تواند یک کشور را ویران کند اما این ملت با سلامت از این توطئه‌ها عبور کرد.

نظامی در ادامه بابیان اینکه وجود رهبری حکیم در رأس امور از مهمترین عوامل عبور کشور ما از چالش‌ها و دستیابی به پیشرفت است افزود: ایرانی‌ها صاحب هوش بالایی هستند بنابراین مسائل را به خوب درک و مدیریت می‌کنند.

وی اضافه کرد: رهبر فرزانه انقلاب به تازگی در سخنرانی فرمودند که به قله نزدیک شدیم که باید درباره این جمله تأمل شود.

دبیر کمیسیون امنیتی، سیاسی و دفاعی مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: دشمنان می‌دانند که در جنگ نظامی نمی‌توانند علیه ما وارد شوند بنابراین صحنه نبرد از جنگ سخت به جنگ شناختی، ادراکی و هیبریدی تبدیل شده است.

نظامی تاکید کرد: فرهنگ انقلاب اسلامی از نظر ماهیت بسیار قوی است و به تمام نیازهای جامعه پاسخ می‌دهد اما از نظر فرهنگی ضعف در ساختارها وجود دارد برای نمونه دشمن با مدیریت فضای مجازی و استفاده از شبکه‌های اجتماعی، فضای غیر واقعی را در چشم مخاطب واقعی جلوه می‌دهد.

وی افزود: در جنگ شناختی باید به حرکت‌های دشمن از ابتدا با نگاه سوءظن توجه داشت مگر خلاف آن ثابت شود که تاکنون ثابت نشده است.

دبیر کمیسیون امنیتی، سیاسی و دفاعی مجمع تشخیص مصلحت در پایان اضافه کرد: برای رویارویی در صحنه جدید نبرد با دشمنان این نظام و انقلاب باید ظرفیت‌ها را افزایش دهیم و نقطه ثقل این افزایش محیط‌های علمی، دانشگاهی، اساتید، صاحبان علم، قلم و فرهنگ هستند.