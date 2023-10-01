ترافیک در محور چالوس سنگین است

علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس مسیر رفت و برگشت محدوده‌های میانک و تونل کندوان سنگین است.

وی با اشاره به ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج حدفاصل گلشهر تا مهرشهر بیان کرد: ترافیک در آزادراه تهران - کرج - قزوین حدفاصل شهرک جهان نما تا پل فردیس و محدوده‌های مهرشهر و گلشهر سنگین است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز با اشاره به تردد روان در آزادراه تهران - شمال متذکر شد: محورهای استان فاقد مداخلات جوی است.