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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۱۲

مدیرکل راهداری البرز:

ترافیک در محور چالوس سنگین است

ترافیک در محور چالوس سنگین است

کرج- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای البرز گفت: ترافیک در محور چالوس مسیر رفت و برگشت محدوده‌های میانک و تونل کندوان سنگین است.

علی زندی‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای استان البرز اظهار کرد: ترافیک در محور چالوس مسیر رفت و برگشت محدوده‌های میانک و تونل کندوان سنگین است.

وی با اشاره به ترافیک سنگین در آزادراه قزوین - کرج حدفاصل گلشهر تا مهرشهر بیان کرد: ترافیک در آزادراه تهران - کرج - قزوین حدفاصل شهرک جهان نما تا پل فردیس و محدوده‌های مهرشهر و گلشهر سنگین است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز با اشاره به تردد روان در آزادراه تهران - شمال متذکر شد: محورهای استان فاقد مداخلات جوی است.

کد مطلب 5900338

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