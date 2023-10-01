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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۱۳

سردار ولیپور گودرزی خبر داد؛

کلاهبرداری ۲ میلیاردی با ترفند اخذ ویزا

کلاهبرداری ۲ میلیاردی با ترفند اخذ ویزا

رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ گفت: در پی وقوع یک فقره کلاهبرداری و وصول شکایت شاکی به پلیس، موضوع رسیدگی به این پرونده در اختیار تیمی زبده از کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ولیپور گودرزی گفت: در پی وقوع یک فقره کلاهبرداری و وصول شکایت شاکی به پلیس، موضوع رسیدگی به این پرونده در اختیار تیمی زبده از کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: خانم میان‌سالی به اداره سیزدهم مراجعه و اظهار داشت؛ از طریق یکی از شبکه‌های فضای مجازی فردی که مدعی بود مهندس کشتی است آشنا شده است و ارتباط وی با متهم به قصد ازدواج تداوم یافته است تا اینکه در این فاصله متهم با اطلاع از اینکه پسر این زن میانسال در شهر تورنتو کانادا زندگی می‌کند و این زن نیز قصد عزیمت به تورنتو را دارد ولیکن قادر به اخذ ویزای توریستی برای دخترش که با وی زندگی می‌کند نیست خودش را مهندس کشتی و ساکن تورنتو معرفی کرده ست و مدعی بوده که می‌تواند با روابطی که در کشور کانادا دارد برای وی ویزا دریافت کند.

این مقام انتظامی ادامه داد: شاکی در ادامه گفت؛ حدود ۴۰ روز بعد متهم طی تماس تلفنی به وی اعلام می‌کند که از ترکیه به تهران آمده و با قطار به شیراز می‌رود تا به اتفاق شاکی و دخترش به کانادا عزیمت کنند و شاکی را مجاب به تبدیل کل دارایی‌هایش به دلار و یورو می‌کند.

سردار گودرزی گفت: بعد از انجام این کار متهم به نزد مال باخته مراجعه و با تحویل دو برگ بلیط که بعداً مشخص می‌شود جعلی بوده‌اند، با جلب اعتماد، شاکی کلیه دلارها و سکه‌های خود را در اختیار متهم قرار می‌دهد و پس از آن متهم متواری می‌شود.

سردار، ولیپور گودرزی افزود: کارآگاهان با توجه به وجود سرنخ‌هایی با استفاده از اقدامات اطلاعاتی و روش‌های نوین کشف جرم هویت و محل تردد متهم را مشاهده و مخفیگاه وی را در شرق استان تهران شناسایی می‌کنند و کارآگاهان موفق شدند علی رغم مقاومت متهم، وی را دستگیر و به اداره سیزدهم پلیس آگاهی انتقال دهند.

وی در پایان با بیان اینکه متهم پس از دستگیری به ارتکاب جرم و کلاهبرداری اعتراف نمود، گفت: متهم با صدور قرار قانونی از سوی مراجع قضائی، به زندان منتقل شد و کارشناسان ارزش ریالی اموال کلاهبرداری شده را ۲۰ میلیارد ریال اعلام کردند.

کد مطلب 5900339

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