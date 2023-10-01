کلاهبرداری ۲ میلیاردی با ترفند اخذ ویزا

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی ولیپور گودرزی گفت: در پی وقوع یک فقره کلاهبرداری و وصول شکایت شاکی به پلیس، موضوع رسیدگی به این پرونده در اختیار تیمی زبده از کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: خانم میانسالی به اداره سیزدهم مراجعه و اظهار داشت؛ از طریق یکی از شبکههای فضای مجازی فردی که مدعی بود مهندس کشتی است آشنا شده است و ارتباط وی با متهم به قصد ازدواج تداوم یافته است تا اینکه در این فاصله متهم با اطلاع از اینکه پسر این زن میانسال در شهر تورنتو کانادا زندگی میکند و این زن نیز قصد عزیمت به تورنتو را دارد ولیکن قادر به اخذ ویزای توریستی برای دخترش که با وی زندگی میکند نیست خودش را مهندس کشتی و ساکن تورنتو معرفی کرده ست و مدعی بوده که میتواند با روابطی که در کشور کانادا دارد برای وی ویزا دریافت کند.
این مقام انتظامی ادامه داد: شاکی در ادامه گفت؛ حدود ۴۰ روز بعد متهم طی تماس تلفنی به وی اعلام میکند که از ترکیه به تهران آمده و با قطار به شیراز میرود تا به اتفاق شاکی و دخترش به کانادا عزیمت کنند و شاکی را مجاب به تبدیل کل داراییهایش به دلار و یورو میکند.
سردار گودرزی گفت: بعد از انجام این کار متهم به نزد مال باخته مراجعه و با تحویل دو برگ بلیط که بعداً مشخص میشود جعلی بودهاند، با جلب اعتماد، شاکی کلیه دلارها و سکههای خود را در اختیار متهم قرار میدهد و پس از آن متهم متواری میشود.
سردار، ولیپور گودرزی افزود: کارآگاهان با توجه به وجود سرنخهایی با استفاده از اقدامات اطلاعاتی و روشهای نوین کشف جرم هویت و محل تردد متهم را مشاهده و مخفیگاه وی را در شرق استان تهران شناسایی میکنند و کارآگاهان موفق شدند علی رغم مقاومت متهم، وی را دستگیر و به اداره سیزدهم پلیس آگاهی انتقال دهند.
وی در پایان با بیان اینکه متهم پس از دستگیری به ارتکاب جرم و کلاهبرداری اعتراف نمود، گفت: متهم با صدور قرار قانونی از سوی مراجع قضائی، به زندان منتقل شد و کارشناسان ارزش ریالی اموال کلاهبرداری شده را ۲۰ میلیارد ریال اعلام کردند.
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