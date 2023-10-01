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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۱۹

جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه؛

مجلس شروطی را برای اجرای طرح‌های عمرانی تعیین کرد

مجلس شروطی را برای اجرای طرح‌های عمرانی تعیین کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه، شروطی را برای اجرای طرح های تملک دارایی سرمایه‌ای تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (یکشنبه ۹ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی بند (ب) ماده ۱۹ لایحه برنامه هفتم توسعه را تصویب کردند.

بر این اساس، شروع ساخت طرح‌ها یا زیرطرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و افزایش حجم طرح‌های دارای مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بدون اخذ مجوز ماده ۲۳ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ممنوع و به منزله تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

تأمین اعتبار برای کلیه طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای در سایر جداول بودجه از جمله جدول متفرقه منوط به ا خذ مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و انتقال به پیوست یک می‌باشد.

کد مطلب 5900341
زهرا علیدادی

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