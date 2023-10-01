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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۲۰

امام جمعه اردبیل:

جامعه برای تربیت اخلاقی نیاز به آموزه‌های قرآن دارد

جامعه برای تربیت اخلاقی نیاز به آموزه‌های قرآن دارد

پارس آباد- نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل گفت: هر جامعه‌ای برای رشد و تربیت اخلاقی نیازمند آموزه‌ها و مفاهیم بلند قرآن است.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدحسن عاملی ظهر یکشنبه در آئین کلنگ زنی دارالقرآن شهرستان پارس آباد اظهار کرد: امروز در شهرستان پارس آباد شاهد سه رویداد فاخر و مبارک بودیم که هر کدام در جایگاه اصلی خود این شهرستان را در حوزه‌های تربیتی و قرآنی به مراتب والا می‌رساند.

وی با اشاره به کلنگ زنی دارالقرآن بزرگ شهرستان پارس آباد در مساحت ۲۵۰ مترمربع و در دو طبقه خاطرنشان کرد: ایجاد مراکز دارالقرآن در شهرستان‌ها از اقدامات مهم و حیاتی دارالقرآن استان اردبیل است که توانسته است با ایجاد چنین مراکزی در تربیت نسل قرآنی و آینده ساز کشور اهتمام کند.

امام جمعه اردبیل همچنین از آغاز سال تحصیلی حوزه علمیه امام محمدباقر شهرستان پارس آباد خبر داد و بیان کرد: برکات حوزه علمیه در تربیت دینی و معنوی جامعه بسیار مهم است و آثار این برکات امروز در خانواده‌ها مشهود است.

عاملی با ابراز خرسندی از حضور روحانیون در مدارس گفت: حضور علمای عامل در معنویت شهر و ایجاد فضای سالم تربیتی نقش اساسی دارد و این حضور اگر در مدارس باشد شاهد گسترش این تربیت عالی و کافی خواهیم بود.

وی با بیان اینکه اخلاق، اعتقاد، سلوک و باورهای شایسته به راحتی به دست نمی‌آید، تصریح کرد: همه اینها از برکت وجودی حوزه‌های علمیه هستند که با تربیت انسان‌های عالم و عامل می‌تواند زمینه را برای تربیت نسلی دینی و با اعتقادات بسیار بالا فراهم کند.

امام جمعه اردبیل با اشاره به اینکه امروز در شهرستان پارس آباد شاهد افتتاح هیئت خانوادگی قرآنی نیز بودیم، گفت: وجود این هیئت‌ها و استقبال خانواده‌ها از آموزه‌های قرآن بسیار ارزشمند است چرا که هر جامعه‌ای برای رشد و تربیت اخلاقی نیازمند آموزه‌ها و مفاهیم بلند قرآن است.

عاملی بیان کرد: در این محافل قرآنی خانوادگی با حضور اساتید و مربیان قرآنی دوره‌های قرائت، تجوید، مفاهیم قرآن و … به خانواده‌ها آموزش داده می‌شود و مردم منطقه با حضور در این فضاهای معنوی می‌توانند شاهد تربیت صحیح و سالم نسل آینده باشند.

وی تمسک به قرآن را به عنوان قول عظیم خداوند مهم ارزیابی کرد و افزود: قرآن سخن خداوند با بشریت است و اگر انسان می‌خواهد در تمام شئون زندگی با آفریدگار کائنات سخن بگوید قرآن برای تمام امورش کافی است.

کد مطلب 5900343

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