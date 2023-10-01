به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل رفیعی، بعد از ظهر یکشنبه در آئین واگذاری ۴۰۰ قطعه زمین در شهر زنجان در قالب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: بحث جمعیت و ترکیب و ساختار آن از مؤلفه‌های مهم برای هر کشوری محسوب می‌شود و در آینده، پیشرفت و اقتدار کشور نقش دارد؛ چراکه نیروی انسانی در مجموعه عوامل مادی و معنوی مؤثر است.

وی با اشاره به اینکه توجه به جمعیت از مدت‌ها قبل در دستور کار سیاستگذاران نظام قرار گرفته و اکنون به صورت جدی سیاست‌های مشخصی برای افزایش جمعیت پیگیری می‌شود، ابراز کرد: نیروی خلاق و جوان نقش بی‌بدیل در توسعه کشور ایفا می‌کند و ترکیب جمعیت بسیار مهم است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان ادامه داد: پس از تأکیدات مقام معظم رهبری، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس به تصویب رسید که این قانون در حال اجرا است و باید فراهم کردن زیرساخت‌هایی که منجر به افزایش جمعیت می‌شود، مورد توجه قرار گیرد.

وی تقویت و رواج ازدواح و فرزندآوری و کاهش طلاق را از جمله برنامه‌های مهم این قانون برشمرد و گفت: اقدامات فرهنگی و حمایتی در حال پیگیری است و رسانه‌ها در گفتمان‌سازی باید بیشتر کار کنند و با توجه به علاقه و حساسیت آحاد مردم به سرنوشت و آینده، در این امر مشارکت خواهند کرد.

رفیفی با تاکید بر اینکه باید یک عزم ملی برای افزایش و جوانی جمعیت داشته باشیم، عنوان کرد: مباحث اقتصادی، اداری و حمایت‌هایی که باید در سطوح و دستگاه‌های مختلف انجام شود، با جدیت دنبال می‌شود و با توجه به مجموعه ظرفیت‌های استان بخش اول تأمین زمین و زیرساخت‌ها آماده شده و با اولویت‌بندی به متقاضیان تحویل داده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مسکن یکی از دغدغه‌های خانواده‌ها است و این اقدام اطمینان خاطری برای خانواده‌ها ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: در شورای مسکن تصویب شده که تا پایان سال ۷۰۰ قطعه زمین به مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تحویل داده شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان یادآور شود: یک اقدام خوبی در سطح استان برای پیشگیری از سقط جنین اتفاق افتادکه جزو استان‌های موفق بودیم، به طوری‌که با ارائه مشاوره و کار فرهنگی به ۴۵۰ نفر برای جلوگیری از سقط، ۲۵۱ فرزند متولد شد.

وی جایگاه زنجان در نرخ رشد جمعیت را هجدهم کشور دانست و افزود: در سه سال اخیر در میزان موالید روند نسبتاً ثابتی داشتیم و با اقدامات انجام شده امیدواریم این نرخ افزایش یابد.

رفیعی با بیان اینکه فاصله ازدواج و فرزندآوری در زنجان بالا است، تصریح کرر: کاهش این فاصله نیازمند اقدامات فرهنگی است و از طرفی در بخش سالمندی استان دهم هستیم و باید رسانه‌ها این نگرانی‌ها را در جامعه تبیین کنند.