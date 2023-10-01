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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۷:۴۳

تا پایان سال جاری؛

۷۰۰ قطعه زمین به مشمولان طرح جوانی جمعیت در زنجان واگذاری می‌شود

۷۰۰ قطعه زمین به مشمولان طرح جوانی جمعیت در زنجان واگذاری می‌شود

زنجان-معاون استاندار زنجان گفت: ۷۰۰ قطعه زمین به مشمولان قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در زنجان واگذار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل رفیعی، بعد از ظهر یکشنبه در آئین واگذاری ۴۰۰ قطعه زمین در شهر زنجان در قالب طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: بحث جمعیت و ترکیب و ساختار آن از مؤلفه‌های مهم برای هر کشوری محسوب می‌شود و در آینده، پیشرفت و اقتدار کشور نقش دارد؛ چراکه نیروی انسانی در مجموعه عوامل مادی و معنوی مؤثر است.

وی با اشاره به اینکه توجه به جمعیت از مدت‌ها قبل در دستور کار سیاستگذاران نظام قرار گرفته و اکنون به صورت جدی سیاست‌های مشخصی برای افزایش جمعیت پیگیری می‌شود، ابراز کرد: نیروی خلاق و جوان نقش بی‌بدیل در توسعه کشور ایفا می‌کند و ترکیب جمعیت بسیار مهم است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان ادامه داد: پس از تأکیدات مقام معظم رهبری، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در مجلس به تصویب رسید که این قانون در حال اجرا است و باید فراهم کردن زیرساخت‌هایی که منجر به افزایش جمعیت می‌شود، مورد توجه قرار گیرد.

وی تقویت و رواج ازدواح و فرزندآوری و کاهش طلاق را از جمله برنامه‌های مهم این قانون برشمرد و گفت: اقدامات فرهنگی و حمایتی در حال پیگیری است و رسانه‌ها در گفتمان‌سازی باید بیشتر کار کنند و با توجه به علاقه و حساسیت آحاد مردم به سرنوشت و آینده، در این امر مشارکت خواهند کرد.

رفیفی با تاکید بر اینکه باید یک عزم ملی برای افزایش و جوانی جمعیت داشته باشیم، عنوان کرد: مباحث اقتصادی، اداری و حمایت‌هایی که باید در سطوح و دستگاه‌های مختلف انجام شود، با جدیت دنبال می‌شود و با توجه به مجموعه ظرفیت‌های استان بخش اول تأمین زمین و زیرساخت‌ها آماده شده و با اولویت‌بندی به متقاضیان تحویل داده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مسکن یکی از دغدغه‌های خانواده‌ها است و این اقدام اطمینان خاطری برای خانواده‌ها ایجاد کرده است، خاطرنشان کرد: در شورای مسکن تصویب شده که تا پایان سال ۷۰۰ قطعه زمین به مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تحویل داده شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار زنجان یادآور شود: یک اقدام خوبی در سطح استان برای پیشگیری از سقط جنین اتفاق افتادکه جزو استان‌های موفق بودیم، به طوری‌که با ارائه مشاوره و کار فرهنگی به ۴۵۰ نفر برای جلوگیری از سقط، ۲۵۱ فرزند متولد شد.

وی جایگاه زنجان در نرخ رشد جمعیت را هجدهم کشور دانست و افزود: در سه سال اخیر در میزان موالید روند نسبتاً ثابتی داشتیم و با اقدامات انجام شده امیدواریم این نرخ افزایش یابد.

رفیعی با بیان اینکه فاصله ازدواج و فرزندآوری در زنجان بالا است، تصریح کرر: کاهش این فاصله نیازمند اقدامات فرهنگی است و از طرفی در بخش سالمندی استان دهم هستیم و باید رسانه‌ها این نگرانی‌ها را در جامعه تبیین کنند.

کد مطلب 5900366

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