به گزارش خبرنگار مهر، محمدسبحان حسنی عصر امروز یکشنبه در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان استان ایلام گفت: لازمه تحقق ساماندهی امور جوانان مشارکت همه دستگاهها است، در این خصوص لازم است دستگاههای اجرایی براساس اهداف و برنامههای اداره کل ورزش و جوانان برنامهریزی کنند.
وی با بیان اینکه کشور ما همچنان «جوان» است، اظهار کرد: اگر چه نگرانیهایی هم برای آینده وجود دارد اما باید با برنامهریزی درست در مسیر رفع این نگرانیها گام برداریم.
معاون استاندار ایلام توجه به ظرفیت جوانان را از مهمترین دغدغههای رهبر فرزانه انقلاب و ریاست محترم جمهور عنوان کرد و افزود: دستگاههای اجرایی با محوریت معاونت امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان، وظایف خود در سطح ملی و استانی عملیاتی و در راستای کسب رضایت جوانان تلاش کنند.
حسنی از ارزیابی عملکرد فرمانداران در رابطه با ساماندهی امور جوانان خبر داد و گفت: فرمانداران باید ضمن برگزاری جلسات مرتبط با ساماندهی امور جوانان، مصوبات مربوطه را تا حصول نتیجه پیگیری کنند.
وی، یکی از اولویتهای مهم امروز را تبیین دستاوردهای نظام برای نسل جوان بیان کرد و افزود: لازم است در قالب اردوهای راهیان پیشرفت جوانان را با دستاوردهای نظام و دولت آشنا کنیم که در این راستا دستگاههای اجرایی باید به تکالیف قانونی خود عمل کنند.
معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام در ادامه به اجرای طرح ملی، هدفمند و اثرگذار «گفت و شنود با جوانان» در استان اشاره و گفت: این طرح با هدف ایجاد فضای مناسب برای تعامل مستقیم جوانان با مسئولان و ایجاد بستر مناسب جهت تبیین اهداف وظایف دستگاههای اجرایی در قبال جوانان از مهرماه آغاز و هر سه ماه یکبار عملکرد دستگاههای اجرایی رصد میشود.
حسنی عنوان کرد: بدون شک فراهم کردن شرایط برای پاسخ به پرسشهای جوانان از مهمترین نیازهای امروز جامعه است که میتواند به بسیاری از سوالات پاسخ دهد.
وی اضافه کرد: بررسی و احصا مطالبات جوانان میتواند در تدوین سیاستها در قبال ساماندهی جوانان بسیار موثر باشد.
وی در ادامه با اشاره به انتخابات امسال نیز گفت: هر ایرانی با هر گرایشی به سرنوشت خود حساس است و امکان ندارد به این موضوع بیتفاوت باشد لذا نباید اجازه داد تا دشمن ذهن جوانان را درگیر مسائل حاشیهای کند و در جوانان بیانگیزگی ایجاد نماید.
به گفته معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام، نقش رسانهها، نخبگان و اساتید در هدایت جوانان به مسیر تعالی و ایجاد فضای آرامش در جامعه و همچنین تولید امید نیز انکارناپذیر است.
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