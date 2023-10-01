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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۲۲

فرمانده انتظامی رشت خبر داد؛

دستگیری سارقان اماکن خصوصی در لشت نشاء

دستگیری سارقان اماکن خصوصی در لشت نشاء

رشت- فرمانده انتظامی شهرستان رشت از دستگیری اعضای باند سرقت از اماکن خصوصی در بخش لشت‌نشاء خبر داد و گفت: سارقان به ۸ فقره سرقت اعتراف کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمود حافظی با تاکید بر اینکه مقابله با سرقت و ناهنجاری اجتماعی عزم همگانی را می‌طلبد، اظهار کرد: برخورد قاطع پلیس با سارقان و ایجاد فضای ناامن برای آنها و از طرفی ارتقا سطح آگاهی عمومی با تشدید اقدامات پیشگیرانه، موجب کاهش وقوع سرقت می‌شود.

وی در ادامه به وقوع سرقت‌های سریالی از اماکن خصوصی طی چند هفته گذشته و پیگیری پلیس در این خصوص اشاره کرد و گفت: مأموران انتظامی لشت نشاء با انجام تحقیقات و اقدامات فنی صورت گرفته، سرنخ‌هایی از اعضای یک باند ۳ نفره سارقان را به دست آوردند.

فرمانده انتظامی شهرستان رشت از شناسایی هویت این افراد و دستگیری آنها با هماهنگی قضائی خبر داد و بیان داشت: سارقان که ۲ مرد و یک زن هستند در تحقیقات پلیس به ۸ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: سارقان ۲۹، ۴۰ و ۴۷ ساله پس از تکمیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

سرهنگ حافظی در پایان از شهروندان خواست، ضمن تجهیز اماکن، منازل و خودرو خود به حفاظ مطمئن، دوربین مداربسته، قفل‌های مناسب و دزدگیر در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را بلافاصله از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 5900380

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