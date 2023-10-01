حساسیت معلولان روی استفاده از کلمات توان یاب و توان خواه

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و هشتمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی کشور بعدازظهر امروز در سالن فجر وزارت میراث فرهنگی برگزار شد.

این نشست در پی برگزاری میزهای تخصصی گردشگری دسترس پذیر برگزار شد.

معاونت گردشگری مدتی است که میز تخصصی گردشگری دسترس پذیر را با همکاری انجمن‌های معلولان، ناشنوایان، راهنمایان و معلولان برگزار می‌کند.

در این نشست که با حضور معاون گردشگری و جمعی از فعالان حوزه معلولان و مدیران مراکز خیریه برگزار شد، محمداسماعیل شیخ قرایی مدیرعامل انجمن معلولان پارس گفت: گردشگری برای افراد دارای معلولیت حکم توانمندسازی دارد. کار خوبی که وزارت میراث فرهنگی کرد این بود که کار را به دست افراد دارای معلولیت سپرد و میز گردشگری دسترس پذیر را برگزار کرد.

وی افزود: ما در این نشست‌ها نقاط مشترک را بررسی کردیم و خروجی متعددی داشته ایم. چون معتقدیم سفرهای همگانی باید برای همه این افراد ایجاد شود. گردشگری دسترس پذیر مطالبه ما است. ما می‌خواهیم شرایط طوری باشد که با خانواده سفر کنیم.

شیخ قرایی گفت: باید افراد دارای معلولیت بتوانند کار کنند. این ساختار برای ما کارگشاه بوده است. در اولین اقدامی که انجام دادیم اجرایی کردن احکام مرتبط در قانون حمایت از حقوق معلولان بود.

وی از مکاتبه با معاون اول رئیس جمهور خبر داد و گفت: تقاضای وزیر میراث فرهنگی نیز عملیاتی کردن گردشگری دسترس پذیر است. ما جشنواره کارتون گردشگری موزه و معلولیت را نیز برگزار کردیم و با موضوع طنز به مشکلات معلولان در موزه‌ها پرداختیم.

شیخ قرایی خاطرنشان کرد: در نمایشگاه گردشگری نیز پروسه تخصصی میز گردشگری دسترس پذیر را برگزار کردیم.

وی درباره شناسایی شهرهای مناسب سفر معلولان نیز گفت: ما این شهرها را شناسایی می‌کنیم. بعد از یزد، دومین شهر گردشگری دسترس پذیر، جزیره کیش بود که با گروهی از اعضای انجمن‌ها با معلولیت‌های متفاوت در قالب پاراتور به این جزیره رفتیم و شرایط سفر این افراد بررسی شد. شاید شهر بعدی شیراز باشد.

شیخ قرایی درباره سرفصل‌های آموزشی نیز گفت: این سرفصل‌ها ویژه سفر معلولان ایجاد شده است. ما برای حدود ۲ هزار نفر دوره آموزشی برگزار کرده ایم. سرمایه گذاران، کارکنان و مدیران هتل‌ها و مجتمع‌های تجاری با این موضوع آشنا می‌شوند. حتی راهنمایان گردشگری را نیز رصد کرده و آموزش می‌دهیم تا از توان آنها استفاده کنیم. پیش نویس همکاری با ستاد گردشگری شهرداری نیز در دستور کار است.

وی افزود: برنامه ریزی برای اعطای نشان ویژه گردشگری دسترس پذیر در حال انجام است. ما از معاونت گردشگری می‌خواهیم که معلولان بتوانند برای استفاده از هتل‌ها یا تأسیسات گردشگری از تخفیف مناسب بهره مند شوند و حساسیت ما را برای استفاده از واژه‌هایی غیر از افراد دارای معلولیت درک کنید.

در ادامه هادی میرزایی مدیرکل موزه‌های کشور گفت: موزه‌ها وظیفه خود می‌دانند امکان دسترسی به همه بخش‌های موزه را برای همه افراد با هر محدودیتی لحاظ کنند. در این زمینه اقدامات مناسب انجام شده است.

وی افزود: از اعضای انجمن‌های معلولان و میز گردشگری دسترس پذیر می‌خواهیم که در کنار موزه‌ها و شورای راهبردی موزه‌های ستادی شرکت کنند تا اقداماتی که انجام شده و اقداماتی که در سال جاری انجام خواهد شد را با اولویت توجه به معلولان در دستور کار قرار دهیم.

میرزایی گفت: یکی از مسائل ما، محدودیت‌های بناهای تاریخی است ولی می‌توان در همین بناها حداقل‌هایی را ایجاد کرد تا برخی دسترسی‌ها برای معلولان ایجاد شود. قطعاً نمی‌توانیم همه محدودیت‌ها را در بناهای تاریخی رفع کنیم ولی در موزه‌های ستادی تا حدودی رفع شده است.