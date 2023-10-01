اظهار نظر عجیب سرپرست تیم امید: مسئولیت این افتصاح گردن من است!

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، مهران فرقانی سرپرست تیم فوتبال امید بعد از شکست برابر هنگ کنگ اظهار داشت: ابتدا جا دارد از مردم عذرخواهی کنم. بخش زیادی از این باخت تقصیر من بود و من مسوولیت آن را گردن می گیرم. بچه ها تلاش زیادی کردند که البته بخشی از آن با اضطراب و استرس بود.

وی ادامه داد: به هر حال من خودم را خیلی مقصر می دانم. شاید به لحاظ روحی و روانی نتوانستیم بچه ها را آماده این مسابقه کنیم. این شکست جای هیچ توجیهی ندارد و واقعا باخت تلخی بود. من بسیار زیاد از همه عذرخواهی می کنم.

مهرداد فرقانی در خصوص تاثیر جدایی سه بازیکن پرسپولیس از تیم گفت: فیفادی نبوده و پرسپولیس می توانست بازیکن ندهد. امروز هم دیدم آقای خیابانی گفته آقای عنایتی باید یک شاسی را می زده و نگاه‌ می‌کرده است. لیست هانگژو را دو ماه قبل دادیم‌ و اصلا نمی دانستیم یاسین سلمانی قرار است به پرسپولیس برود. تیم های دیگر هم درگیر جام باشگاههای آسیا بودند. باید تعاملی بین فدراسیون و باشگاه بوجود می آمد. ما می خواهیم همه چیز را گردن پرسپولیس بیاندازیم. به هر حال شاید اگر بودند، شرایط بهتر می شد.

سرپرست تیم فوتبال امید در خصوص‌ غیبت عنایتی در نشست خبری گفت: مشکل خاصی نبود. ایشان از دست بازیکنان عصبی بودند و نیامدند. من تمام مسئولیت این افتصاح را گردن می‌گیرم! من نتوانستم اردوی خوب بگذارم، نتوانستم بازیکن بگیرم، نتوانستم خوبی درست کنم. امیدوارم از این تجربه درس بگیرم.

فرقانی در پایان در خصوص آینده کادرفنی گفت: درخصوص خودم که کارمند فدراسیون نیستم و آقای تاج مرا سرپرست تیم امید گذاشته است. البته خودم رغبتی ندارم با این شرایط ادامه دهم. ما تورنمنت را از دادیم و اصراری برای ماندن نداریم.