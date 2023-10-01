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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۸:۳۳

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

کاراته کا قمی قهرمان سری یک لیگ کاراته وان شد

کاراته کا قمی قهرمان سری یک لیگ کاراته وان شد

قم- رئیس هیئت کشتی استان قم از قهرمان شدن یکی از کاراته کاهای این استان در مسابقات سری یک لیگ کاراته وان خبر داد.

مهدی بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات سری یک کاراته وان در قبرس در حال برگزاری است و محمود نعمتی کاراته کا قمی موفق به کسب نشان طلای این رقابت‌ها شد.

رئیس هیئت کاراته استان قم افزود: محمود نعمتی ملی پوش کاراته استان قم که همراه با تیم ملی در رقابت‌های کاراته وان سری یک قبرس حضور دارد، امروز برای کسب مقام قهرمانی و کسب نشان طلای این پیکارها در مبارزه نهایی با "گرگ اندرسون" از اسکاتلند ۵ بر ۲ پیروز شد و نشان طلای رقابت‌ها را به دست آورد.

وی افزود: نعمتی تا پیش از مبارزه در فینال و کسب نشان طلا در چهار مبارزه پیروز شده بود و حریفانی از کلمبیا، مقدونیه، آذربایجان و گرجستان را از پیش رو برداشته بود.

وی با اشاره به نتایج پیکارهای ملی پوش کاراته قم گفت: محمود نعمتی در دور اول استراحت داشت و در دور دوم پنج بر صفر حریفی از کلمبیا را شکست داد.

بیرانوند افزود: نعمتی در دور سوم حریف مقدونیه ای خود را چهار بر صفر شکست داد. وی سپس در دور چهارم حریف آذربایجانی را از پیش رو برداشت و در مسابقه ماقبل فینال، ۶ بر چهار حریف گرجستانی خود را شکست داد.

کد مطلب 5900404

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