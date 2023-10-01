کاراته کا قمی قهرمان سری یک لیگ کاراته وان شد

مهدی بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مسابقات سری یک کاراته وان در قبرس در حال برگزاری است و محمود نعمتی کاراته کا قمی موفق به کسب نشان طلای این رقابت‌ها شد.

رئیس هیئت کاراته استان قم افزود: محمود نعمتی ملی پوش کاراته استان قم که همراه با تیم ملی در رقابت‌های کاراته وان سری یک قبرس حضور دارد، امروز برای کسب مقام قهرمانی و کسب نشان طلای این پیکارها در مبارزه نهایی با "گرگ اندرسون" از اسکاتلند ۵ بر ۲ پیروز شد و نشان طلای رقابت‌ها را به دست آورد.

وی افزود: نعمتی تا پیش از مبارزه در فینال و کسب نشان طلا در چهار مبارزه پیروز شده بود و حریفانی از کلمبیا، مقدونیه، آذربایجان و گرجستان را از پیش رو برداشته بود.

وی با اشاره به نتایج پیکارهای ملی پوش کاراته قم گفت: محمود نعمتی در دور اول استراحت داشت و در دور دوم پنج بر صفر حریفی از کلمبیا را شکست داد.

بیرانوند افزود: نعمتی در دور سوم حریف مقدونیه ای خود را چهار بر صفر شکست داد. وی سپس در دور چهارم حریف آذربایجانی را از پیش رو برداشت و در مسابقه ماقبل فینال، ۶ بر چهار حریف گرجستانی خود را شکست داد.