به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر یکشنبه با برگزاری مراسم تودیع و معارفه سرپرست اداره کل فنی و حرفهای استان سمنان در حضور معاون فنی و حرفهای کشور محمود فیض حکم سرپرستی خود را دریافت کرد و به جای محمد مهدی زینتی به عنوان سرپرست فنی و حرفهای استان سمنان منصوب شد.
در این مراسم معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی و حرفهای در مراسم معارفه سرپرست جدید فنی و حرفهای سمنان خواستار پیگیری اخذ اعتبارات در سفر دوم هیئت دولت به استان سمنان برای مجموعه فنی و حرفهای شد و خاطرنشان کرد: در این سفر میتوان بخشی از کمبود اعتبارات را جبران کرد.
امیر میمنتآبادی با بیان اینکه اخذ اعتبارات تأثیر به سزایی در گسترش آموزشهای مهارتی در سراسر استان سمنان خواهد داشت، ابراز کرد: آموزش فنی و حرفهای از آنجایی که میتواند نیروی کار ماهر مورد نیاز استان سمنان را تأمین کند اهمیت دارد.
وی با بیان اینکه مشکل نیروی کار و خلأ نیروی انسانی ماهر در همه نقاط کشور وجود دارد و فنی و حرفهای میتواند آن را پر کند، گفت: درصد قابل توجهی از ورودی کارگاههای آموزش فنی و حرفهای در کشور، خروجی دانشگاهها هستند.
فیض در چهار سال اخیر، چهارمین مدیرکل و سرپرست فنی و حرفهای استان سمنان است که به این سمت منصوب میشود. وی پیش از این معاون اداری و پشتیبانی و فرمانده بسیج فنی و حرفهای استان سمنان بوده است.
گفتنی است پیش از محمود فیض، منصوری، شاهچراغی و زینتی مسئولان اداره کل فنی حرفهای استان سمنان بودند که همین تغییر و تحولات بسیار زیاد و عدم ثبات مدیریتی نگرانیها را پیرامون این مجموعه مؤثر در اشتغال استان، افزایش داده است.
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