به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در خصوص حمله لفظی گروهی از ارامنه به کنفرانس «دیپلماسی عمومی ترکیه» در شهر لس‌ آنجلس در بیانیه ای اعلام کرد: ما بر تعهد قاطع خود برای تضمین امنیت دیپلمات‌ ها تاکید می‌ کنیم و به انجام تمام اقدامات در راستای تضمین امنیت دیپلمات‌ ها، ادامه خواهیم داد.

شماری از ارامنه دیروز شنبه با یورش به یک کنفرانس با محوریت ترکیه در شهر لس آنجلس آمریکا، شرکت کنندگان در این کنفرانس را مورد حملات کلامی قرار دادند.

این کنفرانس به صورت مشترک توسط موسسه «یونس امره» ترکیه و کالج ارتباطات و روزنامه نگاری «USC Annenberg» در شهر لس آنجلس برگزار شد.

دکتر «رابرت بانکس» رئیس برنامه کارشناسی ارشد کالج ارتباطات و روزنامه نگاری «USC Annenberg»، حسن مراد مرجان، سفیر ترکیه در واشنگتن، رامیل قربان‌اف، سرکنسول ترکیه در لس آنجلس، پروفسور شرف آتش، رئیس موسسه یونس امره و جیمز جفری رئیس بخش غرب آسیای مرکز مطالعاتی ویلسون از سخنرانان این کنفرانس بودند.

با آغاز سخنرانی حسن مراد مرجان، سفیر ترکیه در واشنگتن، یک گروه ۱۱ نفره حاضر در سالن علیه ترکیه و جمهوری آذربایجان شعار دادند. همچنین یکی از معترضین نیز رامیل قربان‌اف، سرکنسول جمهوری آذربایجان در لس آنجلس را مورد حملات کلامی و تحقیر آمیز قرار داد.

به دنبال حملات کلامی و دشنام‌ های معترضان ارامنه خطاب به ترکیه، جمهوری آذربایجان و شرکت کنندگان در کنفرانس مذکور، پلیس افراد مهاجم را از سالن اخراج کرد.