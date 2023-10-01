دستگیری سوداگر مرگ در پرند با ۳۰ کیلوگرم موادمخدر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی زنگنه عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران از دستگیری یک فروشنده مواد مخدر در پرند خبر داد و بیان کرد: در پی رصد اطلاعاتی پلیس رباط‌کریم مبنی بر فعالیت فردی در امر تهیه و توزیع مواد مخدر در شهر پرند، پیگیری موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی، مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر، مخفیگاه متهم را شناسایی و با هماهنگی مقام قضائی، به محل مورد نظر اعزام و در عملیاتی غافلگیرانه توزیع کننده مواد مخدر را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی رباط کریم عنوان داشت: در بازرسی از مخفیگاه متهم بیش از ۳۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر شامل تریاک و حشیش، یک قبضه وافور، یک دستگاه کارت خوان و یک دستگاه ترازوی دیجیتال کشف شد.