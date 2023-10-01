حضور چهار بانوی هندبالیست قمی در اردوی تیم ملی هندبال

علی ساده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سومین مرحله از اردوی آمادگی تیم ملی هندبال زنان ایران در حال برگزاری است و چهار بانوی هندبالیست قمی نیز در اردو حاضر شده اند.

رئیس هیئت هندبال استان قم افزود: کادر فنی تیم ملی هندبال زنان کشورمان ۲۵ بازیکن را به اردو دعوت کرده است.

وی با اشاره به اینکه اردوی تیم ملی از هفتم تا چهاردهم مهرماه در تهران برگزار می‌شود گفت: الناز قاسمی، نسترن گودرزی فراهانی، نوریه عباسی و فاطمه خلیلی بهفر از قم به اردوی تیم ملی دعوت شده اند.

وی ادامه داد: تیم ملی هندبال زنان ایران خود را برای حضور موفق در بیست و ششمین دوره هندبال قهرمانی زنان جهان آماده می‌کند.

ساده افزود: مسابقات هندبال زنان جهان از ۹ تا ۲۶ آذر به میزبانی سه کشور نروژ، دانمارک و سوئد برگزار می‌شود و دیدارهای تیم ملی کشورمان در شهر هرنینگ دانمارک به انجام می‌رسد.