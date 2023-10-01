  1. استانها
  2. قم
۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۹:۴۹

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

حضور چهار بانوی هندبالیست قمی در اردوی تیم ملی هندبال

حضور چهار بانوی هندبالیست قمی در اردوی تیم ملی هندبال

قم- رئیس هیئت هندبال استان قم از حضور یافتن چهار بانوی هندبالیست قمی در اردوی تیم ملی خبر داد.

علی ساده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سومین مرحله از اردوی آمادگی تیم ملی هندبال زنان ایران در حال برگزاری است و چهار بانوی هندبالیست قمی نیز در اردو حاضر شده اند.

رئیس هیئت هندبال استان قم افزود: کادر فنی تیم ملی هندبال زنان کشورمان ۲۵ بازیکن را به اردو دعوت کرده است.

وی با اشاره به اینکه اردوی تیم ملی از هفتم تا چهاردهم مهرماه در تهران برگزار می‌شود گفت: الناز قاسمی، نسترن گودرزی فراهانی، نوریه عباسی و فاطمه خلیلی بهفر از قم به اردوی تیم ملی دعوت شده اند.

وی ادامه داد: تیم ملی هندبال زنان ایران خود را برای حضور موفق در بیست و ششمین دوره هندبال قهرمانی زنان جهان آماده می‌کند.

ساده افزود: مسابقات هندبال زنان جهان از ۹ تا ۲۶ آذر به میزبانی سه کشور نروژ، دانمارک و سوئد برگزار می‌شود و دیدارهای تیم ملی کشورمان در شهر هرنینگ دانمارک به انجام می‌رسد.

کد مطلب 5900461

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها