قرچک جزو ۴ شهرستان پر تراکم استان تهران است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فخاری بعد از ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه فرماندار قرچک گفت: راه و مسیر سختی در پیش داریم که باید با تمام وجود در این مسیر حرکت کنیم.

وی ضمن تاکید بر آگاهی به مسائل شهرستان گفت: شهرستان قرچک جزو چهار شهرستان پرتراکم استان تهران است، شهرک صنعتی قرچک جزو شهرک‌های پویا و فعال است که باعث حضور نیروهای جوان در شهرستان می‌شود.

فرماندار قرچک تاکید کرد: پیگیری تکمیل زیرگذرهای محمدآباد و داودآباد، پیگیری تحویل واحدهای مسکونی سبحان، پیگیری احداث تصفیه خانه، رفع مشکل حمل و نقل و تکمیل پروژه‌های نیمه کاره از اولویت برنامه‌های فرمانداری است.

وی با بیان اینکه مدیران شهرستان باید شبانه روزی فعالیت کنند عنوان داشت: مدیران شهرستان باید خود را خادم ملت بدانند و با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و ظرفیت شورای تأمین و شورای اداری به موفقیت دست یابیم.

فخاری در پایان از همه گروه‌های سیاسی، نخبگان، فرهیختگان، سازمان‌های مردم نهاد، اصحاب رسانه و سایر گروه‌ها خواست تا با تعامل و همدلی شهرستان را در مسیر توسعه قرار دهند.