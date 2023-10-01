انتقال ۲ تن پسماند شیمیایی و دارویی به مرکز امحاء مجاز در پردیس

به گزارش خبرنگار مهر، محسن شوکتی عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: طی درخواست شرکتی مستقر در پارک علم و فن آوری شهرستان پردیس، در سامانه جامع محیط زیست مبنی بر انتقال دو تن پسماند شیمیایی و دارویی ویژه، نسبت به بررسی و موافقت با درخواست موصوف موافقت شد و ضمن حضور کارشناسان این اداره و سایر ارگان‌های ذیربط نسبت به بارگیری و پلمب محموله برای انتقال به مرکز مجاز امحاء اقدام شد.‌

شوکتی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون حدود دو تن پسماند شیمیایی و دارویی، ۷۰ هزار لیتر ضایعات روغن خوراکی ،۱۰ هزار لیتر لجن تصفیه خانه فاضلاب، ۵ تن لجن پساب آبکاری و حدود یک تن براده‌های فلزی مربوط به واحدهای صنعتی از شهرستان پردیس بارگیری و به مرکز مجاز امحاء منتقل شده است.