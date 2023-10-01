جزئیات معافیت و تخفیف مالیاتی فرزند سوم

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان یزد، رضا نجف‌زاده اظهار کرد: پیرو بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۳ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، معافیت سالانه مالیات بر درآمد حقوق (موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم) اشخاص حقیقی، به ازای فرزند سوم و بیشتر که از ماه آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده‌اند، به ازای هر فرزند ۱۵ درصد افزایش می‌یابد.

نجف‌زاده افزود: طبق مفاد تبصره بند (ت) ماده یک قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت (مصوب ۱۴۰۰/۰۷/۲۴)، استفاده از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۸ قانون مذکور، مشروط به آن است که نرخ باروری شهرستان محل زادگاه پدر یا فرزند، بالای ۲.۵ نباشد.

وی عنوان کرد: با توجه به حکم صدر ماده ۱۸ قانون یادشده، در صورت احراز سایر شرایط، پدر و مادر هر دو به صورت همزمان امکان استفاده از این معافیت را دارا هستند.

مدیرکل امور مالیاتی استان یزد اظهار داشت: اشخاص مشمول ماده ۱۸ قانون فوق، با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط، برای هر یک از فرزندان سوم و هر تعداد فرزند متولد شده بعد از فرزند سوم (با رعایت شرط تاریخ تولد از ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ به بعد)، بدون اعمال محدودیت در خصوص تعداد فرزندان، به مدت سه سال و به شرط تصویب در قوانین بودجه سنواتی می‌توانند از تخفیف مالیاتی موصوف، استفاده نمایند.