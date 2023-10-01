یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان بین هیات های بهارستان توزیع شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید اسماعیلی عصر یکشنبه در نشست خبری هفته وقف گفت: مردم به ما اوقاف اعتماد کنند هر کاری از دست ما برآید دریغ نمی‌کنیم و به مقوله فرهنگ نگاه ویژه داریم فلذا انتظار داریم به فرهنگ و ارزش‌های وقف بیش از پیش پرداخته شود.‌

اسماعیلی در ادامه با اشاره به اینکه در ماه محرم اداره اوقاف بهارستان نسبت به دیگر شهرستان‌های استان تهران بیشترین پرداختی به هیأت مذهبی و مساجد را داشته است افزود: با همکاری که با اداره تبلیغات اسلامی و شورای هیأت مذهبی شهرستان داشتیم توانستیم بیش از یک میلیارد و دویست میلیون تومان بین هیأت، حسینیه‌ها و مساجد توزیع کنیم البته به علت کثرت هیأت در این شهرستان نتوانستیم به همه هیأت پرداختی داشته باشیم.‌

وی در پاسخ به اینکه نرخ قبر در امامزادگان چقدر است، گفت: قیمت هر قبر در صحن امام‌زادگان شهرستان بهارستان هر طبقه بین ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان است که در امام‌زاده باقر (ع) و امامزاده لطیف (ع) ۱۶ میلیون تومان و در امامزاده حسن (ع) ۱۵ میلیون نرخ گذاری شده است.

رئیس اوقاف بهارستان بابیان اینکه عملیات عمرانی جهت توسعه و تکمیل صحن و گنبد در هر سه امامزاده در حال اجرا است، افزود: متأسفانه در طی چند سال گذشته بخشی از اراضی اوقافی توسط دلالان به صورت غیر قانونی به شهروندان فروخته شده است و برای اجرای پروژه با مشکل معارض مواجه هستیم.