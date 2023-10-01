محمد بابایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حساسیت شغل آتش نشانی و زحمات نیروهای آن اظهار کرد: شهرداران باید دغدغه‌های کاری و معیشتی این قشر را بیش از پیش مورد توجه قرار دهند.

وی با بیان اینکه یکی از پر استرس ترین شغل‌های ممکن آتش نشانی است، افزود: معیشت کارکنان و امدادگران آتش نشانی باید مورد اولویت شهرداران قرار بگیرد.

رئیس شورای استان قزوین بیان اینکه یکی از اصلی ترین مطالبات آتش نشانان تحقق سختی کار آنها است، بیان کرد: اهتمام به سختی کار می‌تواند روح امید را در دل این نیروهای خدوم زنده کند.

وی تصریح کرد: یکی از اصلی ترین چالش‌های نیروهای آتش نشانی در استان قزوین موضوع تجهیزات است که کمبود آن باعث شده تا علاوه بر اینکه ایمنی در بین آتش نشانان شرایط سخت‌تری پیدا کند امداد رسانی به مردم نیز با مشکل روبرو شود.

بابایی ادامه داد: نیاز است تا شهرداران بتوانند ظرفیت و تجهیزات آتش نشانی را برای خدمت رسانی به مردم و تسهیل امداد رسانی فراهم کنند.

وی گفت: یکی دیگر از چالش‌های شغل پراسترس آتش نشانی نحوه جذب نیرو است و نیاز است بازنگری جدی در این زمینه صورت بگیرد تا شاهد حضور نیروهای کیفی تری در بین این قشر باشیم.

رئیس شورای استان قزوین در پایان یادآور شد: ورودی و جذب به این شغل باید ابتدا بر اساس آزمون عملی و بعد آزمون علمی باشد اما هم اکنون این روند معکوس است و مشکلات زیادی را می‌تواند ایجاد کند.