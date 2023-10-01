زمینه مشارکت همه کودکان در برنامه های هفته ملی کودک فراهم شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه هفته ملی کودک نشست برنامهریزی استانی هفته ملی کودک با حضور مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری و نمایندگان دستگاههای دستاندرکار در سالن جلسات معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین برگزار شد.
محمد خورشیدی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین در این نشست با تاکید بر ضرورت بهره مندی همه اقشار کودکان و نوجوانان از برنامههای دستگاههای مرتبط با حوزه کودک، فراهمسازی زمینه برای برخورداری هر چه بیشتر همه بچههای استان از برنامههای هفته ملی کودک را خواستار شد و در زمینه مساعدت و همراهی با برنامههای این ایام قول مساعد داد.
در ادامه سید علی اکبر موسوی مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان قزوین با قدردانی از حضور و همکاری همه حاضران در این نشست، هفته ملی کودک را فرصتی برای تاکید دوباره بر اهمیت و جایگاه کودکان در جامعه دانست.
وی با اشاره به احادیثی از ائمه معصومین (علیهم السلام) درباره رعایت حق و خواستههای کودکان و نوجوانان، جلب نگاه جامعه به کودکان و حقوق آنها را از اهداف برنامههای هفته ملی کودک برشمرد.
وی تاکید کرد: از آنجا که کانون متولی هفته کودک شناخته میشود، همکاری و مساعدت سایر دستگاهها با برنامهها و اقدامات کانون زمینه را برای همافزایی و اثربخشی بیشتر برنامهها فراهم میسازد.
مدیرکل کانون افزود: شعار هفته ملی کودک امسال «کودکی بهتر، زندگی بهتر» است و ویژهبرنامههای این مناسبت از ۱۵ تا ۲۱ مهر ماه برگزار میشود.
وی در ادامه همراه با اعلام روزشمار هفته ملی کودک امسال برنامههای هفته ملی کودک کانون پرورش فکری را در سطح استان معرفی کرد و برای همکاری با سایر دستگاهها اعلام آمادگی کرد.
اعلام نظرات، پبشنهادات، ویژهبرنامهها و راهکارهای مشارکت سایر دستگاههای دست اندرکار حوزه کودک استان با ویژهبرنامههای هفته ملی کودک، بخش دیگر این نشست بود.
در پایان این نشست کبری علیخانی مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری بر کیفیتبخشی و افزایش آموزش خانوادهها در حوزه تربیت و فرهنگسازی برای نسل آینده تاکید کرد و استفاده از منابع و ظرفیت سایر دستگاهها از جمله مساجد را برای توسعه و ارتقای فعالیتهای حوزه کودکان خواستار شد.
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