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۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۱:۲۷

هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا؛

احتمال غیبت فابینیو در دیدار برابر سپاهان قوت گرفت

احتمال غیبت فابینیو در دیدار برابر سپاهان قوت گرفت

بازیکن برزیلی تیم فوتبال الاتحاد عربستان در آخرین تمرین گروهی پیش از دیدار با سپاهان ایران دچار مصدومیت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین تمرین تیم فوتبال الاتحاد عربستان پیش از رویارویی با سپاهان ایران در هفته دوم رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا از ساعت ۱۹:۳۰ در زمین اصلی ورزشگاه نقش جهان پیگیری شد.

در تمرینات این تیم، «فابینیو» بازیکن برزیلی الاتحاد به دلیل مصدومیت سایر از دیگر بازیکنان در تمرینات گروهی حاضر نشد و به تمرین اختصاصی پرداخت. این طور که از تصاویر منتشر شده از تمرینات الاتحاد مشخص است، ستاره سابق تیم لیورپول انگلیس با فیزیوتراپیست الاتحاد تمرینات اختصاصی انجام می‌دهد.

به این ترتیب و به احتمال زیاد این بازیکن دیدار فردا شب مقابل سپاهان ایران را از دست خواهد داد. پیش از او کریم بنزما و فیلیپه ژوتا نیز در این بازی غایب بودند.

تیم‌های سپاهان و الاتحاد عربستان از ساعت ۱۹:۳۰ فردا شب در ورزشگاه نقش جهان رو در روی هم قرار می‌گیرند.

کد مطلب 5900494
بهنام روان پاک

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