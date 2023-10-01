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۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۴۲

استاندار مازندران تاکید کرد؛

ضرورت تهیه پیش نویس طرح های مصوب سفر دوم دولت در مازندران

ضرورت تهیه پیش نویس طرح های مصوب سفر دوم دولت در مازندران

ساری- استاندار مازندران با بیان اینکه رئیس جمهور به زودی به استان سفر می‌کند گفت: باید نسبت به تهیه طرح‌های مصوب سفر اقدام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی‌پور شامگاه یکشنبه در جلسه قرارگاه امام حسن مجتبی علیه السلام با بیان اینکه مازندران به زودی میزبان سفر هیئت دولت می‌شود خواستار تهیه طرح‌های مصوب سفر شد.

وی به برخی از به برخی از طرح‌های عمرانی نظیر سد گله‌ورد اشاره کرد و گفت: این پروژه از مصوبات سفر سال قبل رئیس جمهور بوده است و باید در سفر جدید بهره‌برداری شود.

استاندار مازندران خواستار بهره‌گیری از ظرفیت قرارگاه امام حسن مجتبی برای توسعه استان شد و گفت: مسئولان دستگاه‌های اجرایی باید همکاری مطلوبی با این قرارگاه داشته باشند.

حسینی‌پور از عقد تفاهمنامه با قرارگاه امام حسن مجتبی برای تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه تمام خبر داد و گفت: با توجه به کمبود منابع مالی این قرارگاه فرصت مهمی برای تکمیل پروژه‌های نیمه کاره است.

کد مطلب 5900497

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