به گزارش خبرنگار مهر، حامد رضایی عصر یکشنبه در مراسم تکریم سالمندان اردبیل با اشاره به گسترش پدیده سالمندی و لزوم اتخاذ چاره اندیشی‌های مؤثر و دقیق اظهار کرد: ۱/۱۱ درصد از جمعیت استان را سالمندان بالای ۶۰ سال تشکیل می‌دهند که ۱۳۶ هزار نفر جز افراد سالمند محسوب می‌شوند.

وی به فعالیت ۱۴ مرکز نگهداری و مراقبت از سالمندان در سطح اردبیل اشاره کرد و گفت: این مراکز به صورت روزانه، شبانه‌روزی و ویزیت در منزل به افراد تحت پوشش خدمات ارائه می‌دهند.

مدیرکل بهزیستی اردبیل با بیان اینکه تعداد ۱۱ هزار و ۳۰۰ نفر سالمند تحت پوشش دریافت خدمات مستمر و غیر مستمر بهزیستی قرار گرفته‌اند، ادامه داد: بالاترین میزان رضایت در ارائه خدمات را، خانه‌های حمایتی کوچک دارند.

رضایی خاطرنشان کرد: شهرستان نیر جز سالمندترین و شهرستان پارس آباد جز جوان‌ترین شهرستان‌ها به حساب می‌آیند.

وی ادامه داد: به منظور انسجام بخشی به کانون خانواده‌ها، انتقال تجارب و اندوخته‌های سالخوردگان به آیندگان، هدایت و سمت و سو دادن این عزیزان به آغوش خانواده‌ها لازم است فرهنگ‌سازی‌های مناسب در این زمینه در نظر گرفته شده و عملیاتی شود.