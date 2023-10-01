به گزارش خبرنگار مهر، حامد رضایی عصر یکشنبه در مراسم تکریم سالمندان اردبیل با اشاره به گسترش پدیده سالمندی و لزوم اتخاذ چاره اندیشیهای مؤثر و دقیق اظهار کرد: ۱/۱۱ درصد از جمعیت استان را سالمندان بالای ۶۰ سال تشکیل میدهند که ۱۳۶ هزار نفر جز افراد سالمند محسوب میشوند.
وی به فعالیت ۱۴ مرکز نگهداری و مراقبت از سالمندان در سطح اردبیل اشاره کرد و گفت: این مراکز به صورت روزانه، شبانهروزی و ویزیت در منزل به افراد تحت پوشش خدمات ارائه میدهند.
مدیرکل بهزیستی اردبیل با بیان اینکه تعداد ۱۱ هزار و ۳۰۰ نفر سالمند تحت پوشش دریافت خدمات مستمر و غیر مستمر بهزیستی قرار گرفتهاند، ادامه داد: بالاترین میزان رضایت در ارائه خدمات را، خانههای حمایتی کوچک دارند.
رضایی خاطرنشان کرد: شهرستان نیر جز سالمندترین و شهرستان پارس آباد جز جوانترین شهرستانها به حساب میآیند.
وی ادامه داد: به منظور انسجام بخشی به کانون خانوادهها، انتقال تجارب و اندوختههای سالخوردگان به آیندگان، هدایت و سمت و سو دادن این عزیزان به آغوش خانوادهها لازم است فرهنگسازیهای مناسب در این زمینه در نظر گرفته شده و عملیاتی شود.
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