به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه یکشنبه در جلسه گردهمایی اعضای پایگاه مقاومت بسیج مالک اشتر در سالن اجتماعات اردوگاه شهید کلاهدوز شهمیرزاد با بیان اینکه طولانی شدن امور فقط برای یک امضا در جامعه اسلامی پذیرفتنی نیست، ابراز کرد: می‌بایست از فرصت مسئولیت داشتن در راستای رفع گرفتاری و خدمتگزاری به مردم بهره برد.

وی بابیان اینکه شأن مردم خدمتگزاری و حل شدن مشکلات آن‌ها است، گفت: خدمتگزاری بهانه خوبی است که بتوان برای افزایش رضایتمندی مردم گام برداشت.

استاندار سمنان ضمن تاکید بر جوان گرایی در ادارات، نهادها و ارگان‌ها در ادامه بیان کرد: می‌بایست جوانان و نسل جوان امروز را با برخورد و اخلاق مطلوب، کارگشایی و توجه و اهمیت دادن به آنها بیش از پیش جذب کنیم.

مطیعی تصریح کرد: برادران و فرماندهان پایگاه بسیج ادارات استان می‌بایست به منظور تحقق تأکیدات رهبر معظم انقلاب در جوان گرایی، برای نیرو سازی و بهره مردی از جوانان مؤمن، انقلابی و پای کار تلاش بیشتری را انجام دهند.

وی بابیان اینکه لازمه عبور از جامعه معاصر به جامعه مطلوب پرهیز از بی اخلاقی‌ها و بد رفتاری‌ها و حرکت به سمت مکارم اخلاقی حضرت محمد (ص) است، گفت: در حوزه جهاد تبیین نیز علاوه بر پاسخگویی به شبهات و سوالات مخاطبان و شنیدن حرف آنها، باید فراتر رفته و قوی‌تر عمل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست اکبر زاده معاون سیاسی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جانشین فرماندهی سپاه حضرت قائم آل محمد (عج) استان، فرمانده انتظامی استان و فرماندهان پایگاه‌های بسیج ادارات نیز حضور داشتند.