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۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۰:۵۶

استاندار مازندران:

خدمات ارتش در دوران دفاع مقدس ارزنده بوده است

خدمات ارتش در دوران دفاع مقدس ارزنده بوده است

ساری - استاندار مازندران خدمات ارتش و نیروهای مسلح را در دوران دفاع مقدس ارزنده توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور در دیدار با امیر سرتیپ حسن تقوی در قالب رزمایش رهروان شهدا با بیان اینکه ارتش و همه رزمندگان و فرماندهان ایران اسلامی در دوران دفاع مقدس خدمات مهمی در جهت حفظ انقلاب و ارزش‌های اسلامی به خرج دادند، گفت: این نیروها برای حفظ مرزها و جغرافیای ایران تلاش گسترده‌ای داشتند.

وی با عنوان اینکه میزان علامه رهبر انقلاب به ارتش و نیروهای مسلح برای همه ملت ایران روشن است، گفت: این نشان از ایمان درونی عزیزان ارتشی دارد که در کنار سپاهیان و بسیجیان و جهادگران در دفاع از انقلاب اسلامی، تاریخ مقدسی را از خود برجای گذاشتند.

استاندار مازندران از رزمنده و امیر ارتش در دوران دفاع مقدس سرتیپ حسن تقوی شرفدارکلایی و خانواده وی تقدیر کرد.

کد مطلب 5900504

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