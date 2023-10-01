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۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۱:۰۰

در جشن مهر سینما مطرح شد؛

همه شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر دارای سینما می‌شوند

همه شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر دارای سینما می‌شوند

قزوین- مدیرکل دفتر مطالعات توسعه دانش و مهارت‌های سینمایی کشور گفت: در تمامی شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که فاقد سینما هستند باید سینما ساخته شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شفیعی بعد از ظهر یکشنبه در یکشنبه در مراسم جشن مهر سینما که در سینما بهمن قزوین برگزار شد اظهار کرد: یکی از رسالت‌های مدیران کل ارشاد در استان تشکیل تشکیل شورای عالی سینما است.

وی با بیان اینکه شورای عالی سینما باید در هر استانی تشکیل شود، عنوان کرد: با تشکیل این شورا فعالیت سینماگران در حوزه‌های مختلف مخصوصاً آموزش تقویت خواهد شد.

مدیرکل دفتر مطالعات توسعه دانش و مهارت‌های سینمایی کشور ادامه داد: در تمامی شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که فاقد سینما هستند باید سینما ساخته شود.

وی عنوان کرد: تقویت زیرساخت‌های هنری و افزایش صندلی‌های سینما در کشور نیازمند همراهی مدیران اجرایی و دولت و کمک فعالان هنری و فرهنگی است.

شفیعی با بیان اینکه تعالی سینما و هنر نیازمند همراهی و تعامل گسترده جامعه هنری است، عنوان کرد: تمرکزگرایی در دفتر مطالعات توسعه دانش و مهارت‌های سینمایی به پایان رسیده و در دو سال اخیر به دنبال تقویت فعالیت‌های سینمایی در شهرهای غیر از تهران هستیم.

کد مطلب 5900508

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