به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شفیعی بعد از ظهر یکشنبه در یکشنبه در مراسم جشن مهر سینما که در سینما بهمن قزوین برگزار شد اظهار کرد: یکی از رسالتهای مدیران کل ارشاد در استان تشکیل تشکیل شورای عالی سینما است.
وی با بیان اینکه شورای عالی سینما باید در هر استانی تشکیل شود، عنوان کرد: با تشکیل این شورا فعالیت سینماگران در حوزههای مختلف مخصوصاً آموزش تقویت خواهد شد.
مدیرکل دفتر مطالعات توسعه دانش و مهارتهای سینمایی کشور ادامه داد: در تمامی شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت که فاقد سینما هستند باید سینما ساخته شود.
وی عنوان کرد: تقویت زیرساختهای هنری و افزایش صندلیهای سینما در کشور نیازمند همراهی مدیران اجرایی و دولت و کمک فعالان هنری و فرهنگی است.
شفیعی با بیان اینکه تعالی سینما و هنر نیازمند همراهی و تعامل گسترده جامعه هنری است، عنوان کرد: تمرکزگرایی در دفتر مطالعات توسعه دانش و مهارتهای سینمایی به پایان رسیده و در دو سال اخیر به دنبال تقویت فعالیتهای سینمایی در شهرهای غیر از تهران هستیم.
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