به گزارش خبرنگار مهر حسین براتی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم جشن مهر سینما که در سینما بهمن قزوین برگزار شد اظهار کرد: ۱۰ انجمن فرهنگی و هنری استان قزوین به زودی کار خود را آغاز خواهند کرد.

وی افزود: به دنبال فعال کردن انجمن‌های فرهنگی و هنری هستیم که فعالیت آنان متوقف شده بوده و مقدمات قانونی این آغاز به کار نیز فراهم شده است.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین ادامه داد: تقویت ظرفیت‌های هنری در استان قزوین نیازمند تعامل و همراهی بیشتر جامعه هنری استان قزوین است.

وی در پایان یادآور شد: درک دوسویه و خوبی در جامعه هنری و فرهنگی استان وجود دارد و امیدواریم در سایه این درک دو سویه بتوانیم زمینه رشد و توسعه استان قزوین را فراهم کنیم.