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۹ مهر ۱۴۰۲، ۲۱:۰۷

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین:

انجمن‌های فرهنگی و هنری استان قزوین فعال می‌شوند

انجمن‌های فرهنگی و هنری استان قزوین فعال می‌شوند

قزوین- سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین گفت: به دنبال فعال کردن انجمن‌های فرهنگی و هنری هستیم که فعالیت آنان متوقف شده بوده و مقدمات قانونی این آغاز به کار نیز فراهم شده است.

به گزارش خبرنگار مهر حسین براتی بعد از ظهر یکشنبه در مراسم جشن مهر سینما که در سینما بهمن قزوین برگزار شد اظهار کرد: ۱۰ انجمن فرهنگی و هنری استان قزوین به زودی کار خود را آغاز خواهند کرد.

وی افزود: به دنبال فعال کردن انجمن‌های فرهنگی و هنری هستیم که فعالیت آنان متوقف شده بوده و مقدمات قانونی این آغاز به کار نیز فراهم شده است.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قزوین ادامه داد: تقویت ظرفیت‌های هنری در استان قزوین نیازمند تعامل و همراهی بیشتر جامعه هنری استان قزوین است.

وی در پایان یادآور شد: درک دوسویه و خوبی در جامعه هنری و فرهنگی استان وجود دارد و امیدواریم در سایه این درک دو سویه بتوانیم زمینه رشد و توسعه استان قزوین را فراهم کنیم.

کد مطلب 5900509

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