بانوان پرچمداران عرصه نوین جامعه هستند

به گزارش مهر، حجت الاسلام جواد فراهانی عصر یکشنبه در آئین طلایه داران کرامت در محل فرهنگسرای شهر اراک اظهار داشت: هیأت‌های مذهبی بانوان به عنوان طلایه داران انتقال فرهنگ فاطمی به مردم هستند و رعایت شئون اخلاقی و دینی می‌تواند در انتقال این فرهنگ کمک شایانی داشته باشد.



وی با اشاره به اغتشاشات طراحی شده سال گذشته از سوی دشمن گفت: با توجه به اینکه جوانان به ویژه دختران نوجوان و جوان جامعه از جایگاه و شخصیت خود شناخت دقیقی نداشتند و تبیین نشده بودند، شاهد وقوع رویدادهای تلخ سال گذشته بودیم.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی ادامه داد: هیأت‌های با ظرفیت و با برکت بانوان در عرصه جهاد تبیین نقش برجسته ای دارند و باید بررسی کرد چگونه می‌توان از این ظرفیت به عنوان بازوان انقلاب در این برهه زمانی که شاهد شکل گیری تمدن جدیدی هستیم، بهره گیری لازم را داشته باشیم.

حجت الاسلام فراهانی تاکید کرد: به طور حتم با ظرفیت سنجی همچنین تعامل و هم افزایی میان سازمان تبلیغات و هیأت‌های مذهبی می‌توان گام‌های مؤثری در این راستا برداشت.

